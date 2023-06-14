落難比利時竟刮中1650萬大獎 烏克蘭男因1理由開心不起來

廣末涼子上周被「週刊文春」爆出和米其林名廚鳥羽周作開房間，一開始極力否認，但據傳日媒將爆更多內幕，廣末涼子才在今日改口，承認和鳥羽周作的婚外情，並向外界道歉。此雙不倫出軌事件受外界關注，有日本網友便挖出日本一獎項的得獎者名單，表示「最佳母親獎，一旦被選中了就會發生有損名聲的事」。...

2023-06-14 18:10