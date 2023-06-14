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落難比利時竟刮中1650萬大獎 烏克蘭男因1理由開心不起來
禍福相依？烏克蘭一男子為逃避戰火落難比利時，結果幸運以5歐元（約新台幣165元）刮中50萬歐元（約新台幣1650萬元）大獎。
《8視界新聞網》根據路透社報導，中獎男子的年齡介於18歲到24歲，並已在布魯塞爾生活了一年。他是在一間加油站購買了一張5歐元的刮刮樂，結果幸運中大獎。
不過，中獎的男子目前「心情非常複雜」。比利時國家彩券發言人表示，「他現在很難為祖國所遭遇的一切感到高興」。
根據規定，10萬歐元（約新台幣330萬元）以上的獎金得主必須親赴比利時國家彩券總部領獎。
國家彩券發言人說，這名男子打算利用這筆獎金幫助其他烏克蘭同胞與國內的重建工作。不過在那之前，他將先與親朋好友一同慶祝，包括那些幫助他在布魯塞爾展開新生活的人。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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