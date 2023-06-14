廣末涼子認了婚外情！網爆「這獎項」如詛咒：被選中的都翻車

廣末涼子上周被「週刊文春」爆出和米其林名廚鳥羽周作開房間，一開始極力否認，但據傳日媒將爆更多內幕，廣末涼子才在今（14）日改口，承認和鳥羽周作的婚外情，並向外界道歉。此雙不倫出軌事件受外界關注，有日本網友便挖出日本「最佳母親獎」的得獎者名單，表示「一旦被選中了就會發生有損名聲的事」。

有網友在推特上貼出一張照片，照片中為日本「最佳母親獎（ベストマザー賞）」的獲獎者，然而照片中列出的12名得獎者的名字，都與負面新聞有關。近日被爆出不倫的廣末涼子在去（2022）年獲得該獎，而2022年12月被爆出軌，還用經期APP記錄「恩愛日期」的篠田麻里子，也曾在2021年獲得該獎項。

育有1子1女的後藤真希2019年也爆出軌，和前男友開房間，而她2017年也獲得「最佳母親獎」。把時間軸再往前推，2008年，黑木瞳獲獎，但在2012年時，女兒被爆帶頭霸凌。轉戰政壇的今井繪理子是2009年的得獎者，但在2022年被爆和已婚議員大談不倫戀。而江角真紀子是2010年的得獎者，但在2017年也被爆不倫。

消息也被大陸網友轉發，稱該獎項已被日網視為一種詛咒，有網友則調侃表示「畢竟是最佳媽媽獎，不是最佳妻子獎」、「好媽媽和好老婆又不衝突」、「充分說明了日常當媽是多麼堵心，當選最佳媽媽不得不需要另外一個宣洩口」。