夫妻砸錢搭頭等艙卻「痛苦11小時」 他見航空公司回覆怒喊告

花錢搭頭等艙，就是為了能享受一趟舒服的旅程，然而，有人卻遇到了白花錢的狀況。據外媒報導，有一對夫婦砸了52萬元升級為頭等艙，旅程中卻不斷出包，事後航空公司更拖了許久才回覆，處理方式更讓先生氣炸怒嗆「再也不搭你們家的飛機」。

據外媒《AeroTime》報導，一對澳洲夫婦選擇搭乘阿聯酋航空的飛機，並預訂從伯斯機場到倫敦希思羅機場的往返商務艙航班，隨後，航空公司提供了額外支付4,800美元（約新台幣14萬元）升級為頭等艙的選項。夫妻倆決定善待自己，因此接受了這項方案，最終支付了17,000美元（約新台幣52萬）。

然而，在從澳洲飛往倫敦的旅程，這對夫婦卻沒有獲得頂級享受。先生伊蒙事後也將他們的經歷告訴澳洲媒體，伊蒙表示，機上娛樂服務無法使用，因此他只好改用自己的個人平板。不料，妻子凱倫的座椅隨後竟也出狀況，據報導，凱倫的座椅卡住了，「她無法將座椅從平放的狀態拉回原本的位置，按鈕完全沒用」伊蒙說道。

後來在空服員的協助下，座椅不再是平放的狀態，但狀況反而變得更糟，因為座椅被強制調整為「坐姿」狀態，不能傾斜或調成其他角度。也就是說，凱倫在長達11個小時的航程中，必須保持直立的坐姿。

當這對夫妻抵達倫敦後，也馬上聯繫阿聯酋航空，表示這趟旅程不盡如人意。據報導，伊蒙要求航空公司退還4,800美元升級到頭等艙的部分費用，由於只有去程的服務有問題，他們申請的退款金額約為2,600美元（約新台幣8萬元）。

然而，幾周後，這對夫妻才獲得阿聯酋航空方面的回覆，報導指出，阿聯酋航空表示，考量對該夫妻造成的不便，公司以善意的姿態向每人提供適用於「飛凡哩程常客計劃（SkyMiles）」的100,000積分。

對此，伊蒙非常不悅，表示等如此之久才獲得回覆，且航空公司拒絕退現金，讓他感到厭惡，「我們不想要100,000積分，因為我們再也不會搭乘阿聯酋航空」，伊蒙並表示正考慮採取法律行動。