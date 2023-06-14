未來數十年搭機更顛簸！專家揭「飛安隱形殺手」頻繁現身原因
搭乘飛機時，有時不免會遇到亂流，但這樣的情況恐越來越常出現。據外媒報導，研究顯示，北大西洋航線上遇嚴重亂流的頻率增加了55%，歐洲、中東和南大西洋的亂流頻率也顯著增加，學者並指出，未來幾十年搭機體驗恐更加顛簸。
據BBC報導，英國雷丁大學學者發表了一項與晴空亂流（clear-air turbulence）有關的研究。學者發現，從1979年到2020年間，在繁忙的北大西洋航線上遇嚴重亂流的頻率增加了55%。
研究認為，碳排放導致空氣變暖，導致高海拔地區風速出現變化。研究的共同作者保羅威廉斯（Paul Williams）表示，當高速氣流（jet stream）的風切變強，會使亂流頻率增加。高速氣流是一種從西向東吹的強風系統，因赤道和兩極間溫差而生成，距離地表約8到11公里。
研究也指出，美國和北大西洋航線的亂流頻率增幅最大，歐洲、中東和南大西洋的亂流頻率也明顯增加。保羅威廉斯認為未來幾十年，飛行體驗恐更加顛簸，並呼籲應投資亂流預報和監測系統。目前，對雷達來說，晴空亂流仍難以偵測，形同「隱形」。
報導指出，顛簸的旅程不僅讓人不舒服，還會對人體造成傷害。保羅威廉斯也建議，除非是要走動，否則應始終繫好安全帶。除了安全問題，亂流也帶來經濟損失，在美國，航空業因飛機磨損，每年損失46億到150億新台幣。
該研究於《地球物理研究通訊（Geophysical Research Letters）》發表。
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