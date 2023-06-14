台灣性騷風暴借鏡／全球#MeToo如何興起、爭議在哪？

#MeToo運動是怎麼開始的？

運動最早追溯到2006年，人權專家伯克（Tarana Burke）在社群媒體Myspace用me too（我也是）一詞，提高人們對女性所受暴力和虐待的認識。

2017年10月，me too運動風起雲湧，《紐約時報》發表文章，揭露數十年來，美國影視大亨溫斯坦（Harvey Weinstein）的性騷擾惡行。撰文的兩名記者坎托爾（Jodi Kantor）和圖伊（Megan Twohey），報導獲多項奧斯卡獎項的好萊塢製作人溫斯坦，如何長期對女性性騷擾和性侵害。

接著，在美國演員米蘭諾（Alyssa Milano）號召下，許多女性在社群媒體上以hashtag #MeToo 分享她們遭到不當對待的經歷。

第一天，MeToo的hashtag在推特上就被使用超過20萬次，第二天更超過50萬次。#MeToo運動在超過85個國家和地區成為熱門關鍵字，並以不同語言在社群上出現。

#MeToo運動後發生什麼事？

2020年，溫斯坦的性侵案被判有罪，將服刑23年。

而當時揭露溫斯坦惡行的記者坎托爾、圖伊和法羅（Ronan Farrow），也獲得新聞界最高榮譽普立茲獎的公共服務獎，甚至被好萊塢拍成電影《她有話要說》（She Said）。

#MeToo運動顯示，針對婦女的性暴力是一項全球性議題，英國女性主義作家貝茨（Laura Bates）說：「任何事都不會改變，直到我們承認問題是出在社會制度上，而非女性本身。」

但也不是人人都全然支持#MeToo運動。

美國皮尤研究2022年調查顯示，半數美國民眾表示聽過並支持#MeToo運動，但有21％的民眾反對。

支持的民眾表示，女性值得被尊重和受到平等對待。

反對的民眾則表示，#MeToo運動沒有考量到正當程序，許多指控都像陳腔濫調。

「我不支持『相信所有女性』的觀點，因為任何人在被定罪前，都必須視為無罪。」

各國針對#MeToo運動做了哪些改變？

1. 美國

#MeToo運動促使加州、紐澤西州和紐約州等多個州規定，禁止使用保密協議來掩蓋性騷擾事件，也將遵從對原告有利的聯邦法律。

2022年3月，總統拜登簽署《聯邦仲裁法》（Federal Arbitration Act）修正案，禁止性騷擾和性侵害的仲裁協議。

同年10月，更簽署《發聲法案》（The Speak Out Act），特別保護在職場上受到性騷擾和性侵害的女性。

2. 日本

日本政府針對六大典型性騷擾或職場霸凌行為，列為預防管理的重點項目，包括身體與精神攻擊等。

在性平申訴機制上，日本明確規定國家和雇主等單位，負有防範職場性騷擾及霸凌行為的權責義務，降低受害人請求諮商或申訴的顧慮，並禁止事後對當事人不利的處置。

3. 中國

最高法院在2018年，將性騷擾增加到「訴訟理由」清單裡，讓#MeToo的受害者更容易尋求幫助，但仍缺乏針對性騷擾有力的法律。

4. 法國

2019年，法國政府官員席亞帕（ Marlène Schiappa）通過法律，規定在街頭進行性騷擾將被處750歐元的罰款（約新台幣2萬4000元），同時也致力打擊網路上的不當言論。

5. 歐盟

考量到性別平權在某些國家進展緩慢，歐洲議會呼籲成員國，推出更多針對性騷擾和性侵害的相關法案，議員呼籲歐盟能採取共同做法，將性暴力和性騷擾視為刑事犯罪。

6. 國際組織

國際勞工組織（ILO）第190號公約－暴力及騷擾公約（Violence and Harassment Convention）規定，職場工作者有權在尊重的基礎上，免於受到暴力和騷擾。

性平之路仍有很長一段路要走

然而，#MeToo運動延燒，不代表性騷擾事件就此消聲匿跡。

聯合國6月12日發布報告指出，即使發生#MeToo等備受矚目的社會運動，性別不平等的改善，在過去十年仍處於停滯狀態，高達九成的民眾對女性仍有「根本性的偏見」。

報告作者警告，帶有偏見的性別社會規範，是實踐性別平等的最大阻礙，並強調低估女性在社會的能力和權利，將限制她們的選擇和機會。

這份報告反映80個國家和地區的觀點，涵蓋全球近八成人口，這意味聯合國2030年前實現性別平等的目標難以達成。

聯合國開發計畫署（UNDP）性別專家桑蒂雅各（Aroa Santiago）向《路透社》表示，必須扭轉這些性別偏見和社會規範，但最終目標是改變男女之間或人與人之間的權力關係。

（本文出自2023.06.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）