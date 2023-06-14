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老不修！78歲住持每天性侵16歲少女 哥哥苦肉計擒淫僧

香港01／ 喬納森
圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照
圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照

泰國發生佛門醜聞！78歲住持被指性侵有發展遲緩的16歲少女，時間長達3個月，更以拆去其家人在寺區的住所，威脅少女不可告知他人。後來少女哥哥揭發事件，曾報警不被受理，最後要出苦肉計跟蹤妹妹，偷偷拍下住持罪證才成功將對方逮捕。

綜合外媒報導，受害少女A只有16歲，與家人住在泰國阿瑜陀耶（Phra Nakhon Si Ayutthaya）寺區一帶，一家人靠賣彩券維生。

數月前某天深夜，少女A突然接到住持買彩券電話，她到達約定地點，住持竟然拒絕付錢，還要求少女A坐在自己腿上，少女A遭到住持威脅，若不服從就會拆毀其家人住所，因此只能照做，回家也不敢告知任何人。

少女A想不到竟是噩夢開始，住持每天要求見面，並不分日夜被對方性侵。少女A哥哥在事件持續發生了數個月後，才從妹妹口中得知此事，他曾要求住持停止，反遭對方以「公開影片」威脅，且報警也因證據不足而不受理，讓住持繼續犯案。

哥哥最後只有出苦肉計來搜集證據，他得知妹妹與住持會面地點，暗中在一旁拍下妹妹被性侵影片，並發給警方。而少女A這次除了報警，也利用輿論壓力，向媒體公開事件，終於讓住持被捕。哥哥也透露，當時聽到有發展遲緩問題的妹妹親口說出被性侵過程，讓他感到非常難過。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 性侵

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