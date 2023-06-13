論及婚嫁卻破局！馬國醫生情侶「1原因」解除婚約 女醫認了無法自私

馬來西亞一對醫生情侶發現彼此都有遺傳性血液疾病地中海貧血的基因，為了避免日後生下的孩子患上嚴重的地中海貧血，他們決定解除婚約。有情人無法終成眷屬，令網友不勝唏噓。

《8視界新聞網》根據新傳媒英文新聞網TODAY報導，27歲的法拉·戴安娜（Farra Diana）上個月27日在推特上分享她與前未婚夫阿什拉夫（Ashraff）的故事。

法拉和阿什拉夫都是馬來西亞一間醫院的醫生。法拉說，阿什拉夫很早之前就告訴她，他是地中海貧血攜帶者。

他們原本並不擔心這個問題，但他們沒想到，法拉竟然也有這個罕見的基因。

兩人去年6月在一起，今年1月22日訂婚。法拉在訂婚後決定接受檢查，「以防萬一」，沒想到查出自己也是地中海貧血攜帶者。

根據新加坡保健資訊網（HealthHub）上記載的資料，遺傳一個地中海貧血基因算是患有輕型地中海貧血，即使完全不知情，也可以過上正常、健康的生活。

然而，他們可能將地中海貧血基因遺傳給孩子。一個人若是從父母身上遺傳了兩個地中海貧血基因，患上重度地中海貧血的風險就高達25%，可能導致生長發育不良以及壽命縮短。

患有重度地中海貧血的人每個月都需要輸血，目前唯一的治療方式就是骨髓移植。

法拉說，她和阿什拉夫在醫院的兒科部門接觸過很多需要依賴輸血的地中海貧血兒童。

由於這個風險真實存在，法拉坦言，他們不敢冒這個險。儘管法拉認同阿什拉夫的看法，認為他們不能這麼自私，應該「為未來的寶寶感到抱歉」，她原本仍然希望會有奇蹟。

但是，經過幾個月的煎熬抉擇，他們還是決定分道揚鑣。

「最後，我們都同意這是最好的方式。」

阿什拉夫也在Instagram上寫道，「過去的一年感謝你。這是一段如此美好的回憶，我將永遠銘記在心。認識你是我一生中最美好的事情。」

他們的故事引起網友的關注，法拉的一系列推特貼文瀏覽量達到160萬，5300人次轉發，留言多達2600條。

法拉回應網友的討論和建議後也解釋說，她分享自己的故事不是為了阻止地中海貧血攜帶者結婚，而是為了確保人們「意識到所有的可能性，並為之做好準備」。

她說，雖然收養也是一個選項，但是他們都想要屬於「自己的孩子」。

「我們的故事不想破壞任何關係，這是一種意識，為了更美好的未來。」

He sent me this, with question “nak post, tapi macam ntah lah. it’s not a good news.” And me “We’ve publicly announced that we were engaged kan. I think it’s proper je to tell that we’re no longer together. And the causes are thalassemia.” pic.twitter.com/Q0XmCW0xkW — Farra Diana (@FarraDiana_) 2023年5月27日

文章授權轉載自「8視界新聞網」