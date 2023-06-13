表妹充當保母1個月…3歲男童遭虐死70多處傷 判刑出爐惹議

綜合外媒報導，死者為3歲男童萊恩（Ryan），他的母親艾美（Amy Hancox）於2008年時只有21歲，因患有憂鬱症難以照顧兒子，因此每周以40英鎊（約1500元新台幣），把兒子託付給19歲的表妹凱莉（Kayley Boleyn）照顧。

凱莉把男童帶回家照顧，當時與25歲男友克里斯托弗（Christopher Taylor）同住，男方是癮君子，還有酗酒及暴力傾向。男童在凱莉家中短短一個月內，遭兩人毆打超過70次，身上出現大大小小傷口，最後在同年12月24日因陷入昏迷須緊急送醫，經過38個小時搶救宣告不治。

法醫驗屍結果顯示男童在生前的數小時內，頭部遭受至少10次重擊，力道與被汽車撞上無異，導致他腦出血，出現心臟停頓現象。

案件經審訊，陪審團裁定凱莉與泰勒兩人謀殺及虐兒罪成，法官判凱莉入獄13年，泰勒則被判入獄15年。不過早前的假釋聽證會中，陪審團裁定凱莉的危險程度，是英國罪犯分類中危險度最低的類，因此建議把凱莉轉移到開放式監獄。

這次決定引起了男童家屬和外界極為不滿，他們認為，凱莉只有19歲就對一個毫無反擊力的3歲幼童做出如此殘忍的事，移送開放式監獄的決定太過輕率。最後司法部利用司法部長權力，把凱莉繼續留在封閉式監獄。

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文章授權轉載自《香港01》