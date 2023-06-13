Ubisoft預告片上線 刺客教條VR版年底推出

法國電玩巨擘育碧軟體娛樂公司（Ubisoft）今天宣布，其知名遊戲「刺客教條」（Assassin's Creed）的虛擬實境（VR）版將於年底推出。

VR虛擬實境新作「刺客教條：多重視界」（Assassin's Creed Nexus VR）的玩家將扮演該系列早期主角的角色，還有標誌性的隱藏之刃、跑酷逃生，以及「信仰之躍」。

「刺客教條」高級創意總監沃提卡（DavidVotypka）告訴法新社：「能夠感受到成為刺客大師的感覺，將對玩家產生巨大吸引力。它非常適合VR。」

沃提卡表示：「在VR中效果最好的遊戲，顯然是具有大量身體特性的遊戲，這使我們能夠在某些方面做出不同於非VR版且更好的東西。」

Ubisoft一個團隊致力確保VR體驗的舒適度，並添加一些功能，例如讓角色快速從一個地方「傳送」到另一個地方。