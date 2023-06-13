Ubisoft預告片上線 刺客教條VR版年底推出
法國電玩巨擘育碧軟體娛樂公司（Ubisoft）今天宣布，其知名遊戲「刺客教條」（Assassin's Creed）的虛擬實境（VR）版將於年底推出。
VR虛擬實境新作「刺客教條：多重視界」（Assassin's Creed Nexus VR）的玩家將扮演該系列早期主角的角色，還有標誌性的隱藏之刃、跑酷逃生，以及「信仰之躍」。
「刺客教條」高級創意總監沃提卡（DavidVotypka）告訴法新社：「能夠感受到成為刺客大師的感覺，將對玩家產生巨大吸引力。它非常適合VR。」
沃提卡表示：「在VR中效果最好的遊戲，顯然是具有大量身體特性的遊戲，這使我們能夠在某些方面做出不同於非VR版且更好的東西。」
Ubisoft一個團隊致力確保VR體驗的舒適度，並添加一些功能，例如讓角色快速從一個地方「傳送」到另一個地方。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言