傑尼斯創辦人被控性侵少年 日相：研議防止性犯罪

有男偶像製造機之稱的日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川，被指控性侵多名10幾歲的小傑尼斯男藝人。對此，日本首相岸田文雄今天表示，絕不容許對孩童施以性暴力，將開會討論如何防止性犯罪。

日本產經新聞報導，岸田今天在眾議院決算行政監視委員會言及傑尼斯事務所前社長強尼喜多川性侵問題。岸田在答詢時說：「鑑於各種情勢，有關加強防止性犯罪的對策，將召開相關府省（部會）的會議進行研議。」

對於孩童遭到性犯罪、性暴力的問題，岸田強調：「這影響孩童身心，是嚴重侵害人權的惡質行為，絕不容許。」岸田也將指示兒童政策大臣小倉將信負責會議召開事宜，討論重點是如何避免再發生孩童受性侵，以及支援受害者的對策等。

強尼喜多川（日本名喜多川擴，英文名John Hiromu Kitagawa）2019年去世，享壽87歲。他被多名以前的小傑尼斯男藝人指控性侵。傑尼斯事務所5月成立由外部專家組成的特別調查小組，以防止同樣事情發生。

今天這個特別小組在東京召開記者會，說明今後調查方針、活動的內容。小組召集人是前檢察總長林真琴，今天與將支援受害者的精神科醫生飛鳥井望出席記者會。

林真琴表示，特別小組是從第3者的立場進行調查、提供建言，以有性侵一事為前提，檢視公司環境有何問題。他還說，今後為了釐清事實、掌握問題點，將詢問提出告發的前傑尼斯藝人及事務所幹部等，調查報告將對外公布。

林真琴坦言，感覺這是非常嚴峻的問題，將對受害者付出關懷，並嚴正檢視此事，會要求傑尼斯事務所確實做好防止再發生同樣事情的對策。

日本執政黨自由民主黨（自民黨）今天召開討論虐待議題的委員會，曾指控遭強尼喜多川性侵的前小傑尼斯藝人橋田康（現年37歲）及岡本Kauan（現年27歲）受邀出席。

會議中，橋田康與岡本Kauan都要求修改防止虐待兒童法，認為掌握到有虐童行為者，有義務通報警方。橋田康表示，不應該裝作沒看到，這樣才能完善守護未來孩童的環境。

有關強尼喜多川性侵小傑尼斯一事，日本的週刊雜誌1999年曾報導，但主流媒體未報導。今年3月英國國家廣播公司（BBC）針對此事專題報導。

4月岡本Kauan在日本特派員協會召開記者會指控遭強尼喜多川性侵。5月14日傑尼斯事務所社長藤島茱莉景子公布一支約一分鐘影片致歉。

她說：「有關強尼喜多川的性侵害問題，造成社會大騷動，由衷感到抱歉」、「首先要對被害人致上深深的歉意，造成相關人士、粉絲等莫大失望與不安，重申歉意。」