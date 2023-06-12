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英攀登好手徒手攀爬南韓摩天樓 於73樓遭警方勸下

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
一名英裔男子12日徒手攀登全球第5高的摩天大樓、位於南韓首爾的樂天塔，攀至73樓時在南韓警方要求下放棄繼續攀爬。（路透）
一名英裔男子12日徒手攀登全球第5高的摩天大樓、位於南韓首爾的樂天塔，攀至73樓時在南韓警方要求下放棄繼續攀爬。（路透）

一名英裔男子12日徒手攀登全球第5高的摩天大樓、位於南韓首爾的樂天塔（Lotte World Tower）。該大樓共123層樓高，南韓警方抵達現場後該名男子已經攀爬超過大樓一半高度，但在警方要求下放棄繼續攀爬。

根據朝鮮日報，該男子為來自英國的24歲知名攀爬運動家湯普森（George King-Thompson）。

路透報導，湯普森攀爬時身穿短褲，在警方與消防隊抵達前已徒手攀登了1個多小時，位於73樓窗外。一名消防人員表示，警消要求他立即進到大樓內，之後湯普森便遭警方拘留訊問。

警方目前未對此事件回應。

根據英國媒體，湯普森2019年曾因攀登倫敦碎片大廈（the Shard）遭拘捕入獄。

路透指出，「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）2018年也因攀爬南韓樂天塔遭警方拘捕。

南韓 英國 摩天大樓

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