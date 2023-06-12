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洋蔥！新郎早上母親喪禮、晚上忍痛辦婚禮 新娘感動：伴你到永遠

香港01／ 撰文：夏洛特
伊安娜和丈夫伊克馬爾的婚照。（iannabaharin_/TikTok）
伊安娜和丈夫伊克馬爾的婚照。（iannabaharin_/TikTok）

婚禮本是大喜日子，不過，馬來西亞男子伊克馬爾（Ikmal）就懷著悲喜交雜的心情結婚。因為，伊克馬爾於婚禮前不幸喪母，喪禮竟被安排在婚禮同日。於是他早上剛為摯愛母親舉行完喪禮，傍晚就趕赴婚禮會場迎娶未婚妻伊安娜（Ianna Bahari）。

綜合外媒報導，新娘伊安娜在社交平台Tik Tok上傳婚禮影片，表示與丈夫伊克馬爾原訂於6月3日傍晚舉行婚禮。可是，早前伊克馬爾的母親離世，喪禮定於同日早上進行。為了履行對未婚妻承諾，伊克馬爾早上為母親舉行過喪禮後，強忍喪母之痛，傍晚趕赴婚禮會場舉行婚禮，將伊安娜娶進門。

為此，伊安娜深受感動，又對丈夫表達感激及勉勵，「丈夫面臨着巨大考驗，我發誓會與你在一起，直到永遠。感謝你的朋友們，謝謝他們對你的支持和陪伴」、「謝謝你，在你自己無法承受的時候，還願意選擇讓我成為你的妻子」。

影片上傳1周已有逾120萬觀看次數，不少網認為伊克馬爾痛失慈母後仍信守承諾操持婚禮娶妻，決定令人感動，很多人為他們送上祝福，「願你和妻子能堅強面對一切考驗。祝你新婚快樂，也願往生者一路走好」、「失去母親後，上蒼送來了妻子，兩個都是你最重要的女人」、「不知要恭喜好還是慰問好，願一切順順利利」。

@iannabaharin_

terima kasih jadikan saya isteri awak disaat awak sendiri pun tak kuat. Allah, besar dugaan awak suami. saya janji ada dgn awak sampai bila bila 🥹 terima kasih sahabat sahabat suami. semoga Allah permudahkan urusan kita semua.

♬ bunyi asal - Ianna - Ianna

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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