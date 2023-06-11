最會創作爆紅歌曲的日本團體 目的竟是幫Sony「賣小說」？YOASOBI是誰

摘要 1. 日本雙人音樂團體YOASOBI 2019年才成立，卻已有13首歌曲在日本播放量破億，位居第一位。 2. YOASOBI由作曲家Ayase和主唱幾田莉拉組成，兩位雖然充滿音樂天賦，但之所以能爆紅，卻是因為Sony旗下網站monogatary的一個「小說音樂化」小實驗意外大成功。 3. 如何將小說成功音樂化？關鍵是打造「讓人想聽一遍又一遍」的歌曲。因為在音樂串流時代，收聽次數比專輯銷量重要，人們越常反覆聆聽，也更有可能去消費其他IP衍生作品。

一個屢創紀錄、超會創作爆紅歌曲的音樂團體，本意竟是幫日本公司Sony「賣小說」？

5月中，一個名為YOASOBI的日本雙人音樂團體之歌曲《偶像》成為日本史上最短時間內播放次數破億的歌，只花了6週。該歌曲在全球市場也嶄露頭角，在美國《告示牌》全球兩百大單曲榜上，已經連續好幾週衝進前十名。

不僅如此，YOASOBI雖然2019年10月才成立，卻已經有13首歌曲在日本播放量破億，位居第一位，超越韓國男子團體防彈少年團BTS，猶如爆紅歌曲製造機。

也因為它太紅，成立才一年，就被邀請參加日本NHK電視台舉辦的紅白歌唱大賽，是首次有尚未發行實體專輯的藝人受邀。

宣示橫向開發內容策略

Sony「小說音樂化」實驗意外大成功

這兩位怪獸級新人究竟是誰？

YOASOBI由作曲家Ayase和主唱幾田莉拉組成。兩位從小就熱愛音樂，22歲的幾田莉拉從小聽泰勒斯的歌長大，後來時常將歌曲翻唱影片上傳到YouTube。29歲的Ayase 則從16歲就自己組樂團，後來常常在日本影音平台Niconico分享自己用語音合成軟體製作的歌。

他們雖然充滿音樂天賦，但之所以能爆紅，卻是因為Sony的一個小實驗意外大成功。

2017年10月，Sony推出一個小說平台monogatary.com，讓一般人可以自由投稿小說，目標是，能將用戶投稿的作品開發成影視、動漫、遊戲等各種內容。

當時，在monogatary項目工作的員工屋代陽平想到，可以將小說音樂化，他的想法是「我們擁有自己的內容來源更有利可圖。」他找上同期進入公司的山本秀哉一起物色新人，跟他說：「讓我們創造一個將小說變成音樂的藝人。」

他們在網路上相中Ayase和幾田莉拉。2019年，YOASOBI成立，第一首歌就是將monogatary上一篇得獎小說《桑納托斯的誘惑》改編成名為《向夜晚奔去》的歌曲，將小說劇情、台詞都融入僅4分鐘的歌曲，並聘請插畫師繪製呈現小說內容的MV動畫。

沒想到，2019年底該歌曲一發布就大爆紅，成為2020年日本播放次數最多的歌曲。不僅帶動原著小說賣破10萬冊成為暢銷作品，屋代陽平和山本秀哉也順勢推出衍生廣播劇。

其實，兩人本來是抱著實驗的心態，看能不能將公司的策略「橫向開發強大內容IP」具體實現，結果第一役就告捷。「我原以為要花3、4年才可以獲得認可。」山本秀哉表示。

打造聽一百次也不膩的歌曲

目的是「不停創造點閱與轉換」

之後，YOASOBI就持續將小說改編成音樂，大多是取材自monogatary的小說，但也時常接受外面公司的提案，目的是把「小說音樂化」做好，磨練橫向開發有效IP內容的能力。

如何將小說成功音樂化？山本秀哉指出，他們發現關鍵是打造「讓人想聽一遍又一遍」的歌曲。

「肥肉偶爾吃一次很好吃，但我不會想一次又一次的吃。」山本秀哉形容，他們極力避免創作出來的歌曲華麗卻讓人生膩。

原因在於，現在是音樂串流時代，收聽次數比專輯銷量重要，人們越常反覆聆聽，也更有可能去消費其他IP衍生作品。

為了創造讓人聽不膩的歌曲，他們的第一步是讓歌詞容易理解。例如，《向夜晚奔去》雖然由Ayase主作詞曲，但他們不斷來回討論、修改，有時會一直討論到深夜。

再來，他們不以自己的音樂品味為準，而是去研究年輕人喜歡聽什麼。

例如，他們研究青少年喜愛的平台TikTok，發現青少年喜歡在上面發布唱歌、跳舞的影片，因此就會刻意打磨出讓年輕人想使用並分享的旋律。「我有意識的創作能讓我的身體動起來、讓我想唱歌的歌曲。」山本秀哉指出。

例如，這一次破紀錄的《偶像》MV裡本來就有讓人想學著跳的舞蹈動作，歌曲上線一個禮拜後，YOASOBI更直接在TikTok上直播演唱該歌曲，促進病毒式傳播。

不同內容作品來回切換

從零創造爆款內容可能性增加

屋代陽平告訴《講談社》，YOASOBI最大的武器是「在歌曲和原著小說間來回切換」，能持續創造互相導流、導購的效益。

例如，他們有一次發現其中一首歌《重現夢境》導流給原著小說《夢之水滴與星之花》的效果沒那麼好，因為小說字較多，閱讀量不多。

因此，他們先跟Line合作將小說改編成漫畫，在Line Manga上發布，增加原著可見度。接著，再發起一個活動，只要在Line Music上下載《重現夢境》，就能得到貼圖，也增加歌曲流量。

《日經》曾報導，自從YOASOBI第一首歌爆紅後，投稿到monogatary的作品數量在一年內翻倍，達5萬件，等於可供Sony利用的IP變多了。同時，音樂業務也成長。而他們接下來的考驗是，能否將IP擴展到電影、語音作品等不同領域。

「我覺得充分利用集團的資源，從零開始創作爆款內容的可能性增加了。」屋代陽平表示。

資料來源：Oricon music、日經、ITmedia、生活者データ・ドリブン”マーケティング、講談社、講談社(2)、Paper Magazine