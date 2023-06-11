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旅歐潮狂燒壓垮歐洲景點量能 專家籲應更有計劃

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
根據統計數據，今年夏天前往歐洲旅遊的美國人將激增55%，如巴黎、倫敦或阿姆斯特丹等地都躋身前十大的旅遊景點。圖為德國法蘭克福的草地上盛開的罌粟花。美聯社
根據統計數據，今年夏天前往歐洲旅遊的美國人將激增55%，如巴黎、倫敦或阿姆斯特丹等地都躋身前十大的旅遊景點。圖為德國法蘭克福的草地上盛開的罌粟花。美聯社

旅遊狂潮席捲歐洲，旅宿與機票等價格都直線飆升！隨著國際邊境防疫解封，世界迎來報復性旅遊，尤其是旅遊大國歐洲乘載了大量觀光客。專家表示，現在到歐洲旅遊需更有計劃，包括提前預訂、迴避人海等，才能有更舒適的旅遊行程。

歐洲旅遊夯

CNN》報導，根據統計數據，今年夏天前往歐洲旅遊的美國人將激增55%，如巴黎倫敦或阿姆斯特丹等地都躋身前十大的旅遊景點，歐洲旅遊委員會預測2023年歐洲旅遊的需求會保持強勁。

高漲的旅遊需求也推升了機票與住宿的價格，如前往歐洲的機票價格創下近五年的新高，旅宿價格也是節節高升，並預計於2023年出現最高的漲幅，如巴黎、斯德哥爾摩與都柏林等熱門地點的旅宿價格都將上漲至少8%。

荷蘭林布蘭博物館館長赫貝斯曼表示，隨著人潮增加，博物館將在開放更多空間，展示比現在多出三成的藝術作品。他說，預計7、8月會迎來「非常忙碌的夏天」，也會擴增工作人力。

旅遊應更有計劃

專業品牌顧問賴斯也說，現在歐洲旅遊的盛況從街景就可見一斑，「你幾乎無法穿越街道，人潮就像沙丁魚一樣，到處都是」。業者也指出，過多的人潮也導致許多東西需要提前預訂，包括運動賽事、熱門餐廳與住宿。

外媒》報導，「Red Hot Travel and Events」董事卡爾瑪建議，如果民眾要前往歐洲，最好的方法就是聯繫旅行社找到最好的航班，萬一遇到航班臨時取消、行李丟失等狀況發生時，能夠有人幫忙解決。

一位居住於巴黎、經常到歐洲旅遊的民眾亨德森表示，她過去每個月至少會到不同國家旅遊，「但旅行近期變得更加困難、不僅是成本提高，需要更加提前進行規劃」。她強調，現在旅遊需要聰明一點，不能毫無計劃的亂竄，否則等待民眾的不是熱門景點，而是擁擠的人山人海。【更多精采內容，詳見

機票 住宿 巴黎 倫敦

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