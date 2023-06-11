傳推特拒付Google Cloud帳單 安全團隊恐陷癱瘓

科技新聞通訊刊物Platformer今天報導，社群媒體推特（Twitter）和雲端運算服務Google Cloud本月即將面臨續約，但推特拒付帳單，恐讓推特信任與安全團隊陷入癱瘓。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）去年接管這個社群平台之前，推特與谷歌（Google）簽署多年期合約，內容涉及打擊垃圾郵件和保護帳戶等。

Platformer報導並未詳細說明兩家公司的衝突會如何阻礙推特的信任和安全團隊。科技新聞網站TheInformation報導說，至少從3月開始，推特就持續嘗試與Google重談合約。

Platformer報導，推特部分服務是在自己的伺服器上運作，其他服務則交由亞馬遜（Amazon）和Google兩家雲端平台代管。

The Information報導，由於推特仍有亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）的雲端服務帳單未繳，亞馬遜3月曾威脅要拒付在推特上投放的廣告費用。

推特並未回覆記者透過電子郵件的提問，Google尚未發表看法。