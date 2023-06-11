傳推特拒付Google Cloud帳單 安全團隊恐陷癱瘓
科技新聞通訊刊物Platformer今天報導，社群媒體推特（Twitter）和雲端運算服務Google Cloud本月即將面臨續約，但推特拒付帳單，恐讓推特信任與安全團隊陷入癱瘓。
路透社報導，馬斯克（Elon Musk）去年接管這個社群平台之前，推特與谷歌（Google）簽署多年期合約，內容涉及打擊垃圾郵件和保護帳戶等。
Platformer報導並未詳細說明兩家公司的衝突會如何阻礙推特的信任和安全團隊。科技新聞網站TheInformation報導說，至少從3月開始，推特就持續嘗試與Google重談合約。
Platformer報導，推特部分服務是在自己的伺服器上運作，其他服務則交由亞馬遜（Amazon）和Google兩家雲端平台代管。
The Information報導，由於推特仍有亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）的雲端服務帳單未繳，亞馬遜3月曾威脅要拒付在推特上投放的廣告費用。
推特並未回覆記者透過電子郵件的提問，Google尚未發表看法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言