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生育危機！ 澳洲研究：近50年來男性精蟲量下降一半

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲研究發現，過去50年澳洲男性的精蟲數量下降整整一半。示意圖／ingimage
澳洲研究發現，過去50年澳洲男性的精蟲數量下降整整一半。示意圖／ingimage

近年來全球生育率不斷下滑，其中一項原因可能與男性精蟲數量減少有關。近期澳洲一項研究發現，過去50年來，澳洲男性的精蟲數量已經減少到只剩50%，將嚴重影響自然受孕機率。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，澳洲生育專家哈特（Roger Hart）是西澳大學（University of Western Australia）的婦產科教授。他追蹤多項研究結果長達數年，發現過去50年來澳洲男性的精蟲數量下降約50%，主因可能與環境有關。

哈特參與一項稱之為「Raine Study」的研究，這是世界上歷史最悠久的縱向發展研究，專門調查人類從出生前到成年的縱向發展。研究發現，21歲的澳洲男性中，只有14.4%的人精蟲質量符合世界衛生組織（WHO）訂定的最低標準。

哈特受訪時表示，雖然男性精蟲數量急遽下降，但罹患睪丸癌和前列腺癌的比例卻持續增加，因此代表精蟲減少並非是遺傳因素導致，「絕對是環境因素造成的」。

2022年11月時，一項由以色列耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）和美國西奈山醫學院（Mount Sinai School of Medicine）共同執行的研究就曾發現全球男性精蟲數量下降。

該研究指出，1970到1990年代之間，精蟲濃度每年下降1.16%，不過從2000年代開始，下降的比例上升到2.64%，也就是下降一倍多。

專家認為，精蟲數量下降除了跟塑化劑、殺蟲劑等環境汙染有關之外，還有其他幾點也會影響精蟲數量，其中包含像是過重、成癮物質濫用、性病以及將筆電等會發熱的電器放在生殖器附近使用，都有可能會造成精蟲數量下降。

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