「小美人魚」日本還未上映 官方先發警告：閃光恐釀癲癇發作

真人版「小美人魚」在日本時間6月9日於日本公開上映。對於這部由高人氣動畫翻拍的真人電影，光在上映前就出現了許多討論聲量。不過就在上映前不久，日本迪士尼突然發出緊急公告，表示這部片的閃光場景，很可能會造成觀影上的不適，要影迷多加留意。

根據日本媒體「體育日本」報導，就在小美人魚即將上映的6月3日，日本迪士尼突然發出公告，表示對光線敏感的觀眾在看這部片時，部分像是出現閃光的場景，可能會觸發像是光過敏性發作，或者是癲癇等症狀。因此呼籲對於光敏感的影迷，在進場前要再三審慎評估。

對於這項警告，日本網友認為「西方電影好像很常有類似的狀況，重點應該不是閃光，而是激烈的運鏡」、「其他國家都很早就上映了，怎麼現在才發布警告」、「技術上來講還是上映前就講了，所以沒問題」。

除了日本之外，「小美人魚」目前已經在世界各地上映約三週時間。儘管不少外媒影評盛讚電影及女主角海莉貝利（Halle Bailey）的表現，但劇外卻出現許多討論，質疑女主角的人選是否恰當。而本片在中、韓的票房也不理想，就看現在日本上映之後，能否在日本市場扳回一城。