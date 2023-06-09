快訊

國中會考成績公布！高分群增加 師建議這樣選填志願

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

挖呀挖呀挖！竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶沖水鈕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「壽司郎屁孩」遭求償6700萬日圓 辯護律師提兩理由力爭駁回訴訟

聯合新聞網／ 綜合報導
「壽司郎屁孩」近來遭官方求償6700萬日幣。圖擷自Twitter
「壽司郎屁孩」近來遭官方求償6700萬日幣。圖擷自Twitter

日本迴轉壽司餐廳「壽司郎」今年一月，發生一位男高中生擅自舔醬油瓶、手沾口水觸碰轉盤壽司，並將過程拍成影片公布在網路上的事件，造成壽司郎商譽嚴重被影響，股價一夕蒸發上百億日圓。蒙受巨大損失的壽司郎也一狀告上法院，要求「壽司郎屁孩」必須賠償6700萬日圓（約相當於新台幣1468萬元）。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，這起事件發生在壽司郎「岐阜正木店」。壽司郎官方認為，少年的行為造成「顧客對各店鋪的衛生管理產生懷疑，心裡出現反感、厭惡的情緒，影響嚴重到無法不去處理」，因此堅持求償。

在壽司郎官方求償的金額裡，包括「醬油瓶更換費用」、「全國店鋪客人大幅減少」、「衛生管理的信用受損」等等項目。如果未來打算再加上防惡搞的隔板增設費用，求償金額有可能再往上提高。

另一方面，少年在坦承犯下錯誤的同時，律師也力爭「當事人已經每天都在反省了」、「客人減少的部分，應該考量到也有其他同業競爭」，希望能夠爭取駁回訴訟、從輕量發。雙方法律上的攻防戰最終結果，還需要一段時間才會出爐。

壽司郎 日本

延伸閱讀

日本人來台旅遊見1景象嚇壞「學校沒在教？」 網嘆：都習慣了

冷凍倉庫兼差一做11年！中年男一理由「冷到快往生也不辭」

日美食節目採訪烏龍！創辦人變「不知名老婆婆」 惹火拉麵老店

兒科醫師批幼兒園餵藥如下毒 憂老師間「不可說的秘密」

相關新聞

「壽司郎屁孩」遭求償6700萬日圓 辯護律師提兩理由力爭駁回訴訟

日本迴轉壽司餐廳「壽司郎」今年一月，發生一位男高中生擅自舔醬油瓶、手沾口水觸碰轉盤壽司，並將過程拍成影片公布在網路上的事件，造成壽司郎商譽嚴重被影響，股價一夕蒸發上百億日圓。蒙受巨大損失的壽司郎也一狀告上法院，要求「壽司郎屁孩」必須賠償6700萬日圓（約相當於新台幣1468萬元）。

學生辦烤肉趴 老師太嗨「倒酒精助燃」致1死3重傷

日本一間美容學院日前舉辦烤肉大會讓師生同樂，不料原本應該是快樂的聚餐時光最後卻造成1死3傷，而這全都是因為老師異想天開用酒精倒進火中助燃。

班導平板藏秘密！小學生偷看竟挖出「私人筆記」 哭到不想上學

許多人不會在手機或平板上設定密碼，一不留神恐被他人看光私人資訊。日前，日本一名國小老師拿出常用的平板電腦後，離開教室約20分鐘的時間，不料學生們竟趁機看光裡頭的資訊，更意外挖出老師的「私人筆記」，有學生看到內容後因大受震撼而落淚...

極右派日益明目張膽 澳洲將立法禁用納粹符號

澳洲右翼極端分子人數不多，但作風愈來愈明目張膽。當局今天宣布，將禁止在公共場所展示納粹標誌和符號

「最神秘AV女優」現身夏威夷！她拒絕粉絲「1 NG行為」 達人揭內幕

出國旅遊竟意外捕捉野生「AV女神」的身影！日本知名AV女優河北彩花近期到夏威夷遊玩，擁有超高人氣的她在當地被許多粉絲認出來，河北雖親民地與他們互動，卻極力拒絕「1 NG行為」，事後更在Instagram上親吐心聲...

夏天太熱沒食慾！日本蔬果專家大推「1食物」：富含營養又有飽足感

炎炎夏日來臨，在戶外待一會兒就會滿身大汗，許多人也因難耐高溫而變得懶洋洋的，甚至連食慾也跟著驟減。夏天到底該吃什麼好呢？日本一名蔬果專家跳出來分享「夏天食譜」，大推「1蔬果」給食不下嚥的朋友們...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦