「壽司郎屁孩」遭求償6700萬日圓 辯護律師提兩理由力爭駁回訴訟

日本迴轉壽司餐廳「壽司郎」今年一月，發生一位男高中生擅自舔醬油瓶、手沾口水觸碰轉盤壽司，並將過程拍成影片公布在網路上的事件，造成壽司郎商譽嚴重被影響，股價一夕蒸發上百億日圓。蒙受巨大損失的壽司郎也一狀告上法院，要求「壽司郎屁孩」必須賠償6700萬日圓（約相當於新台幣1468萬元）。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，這起事件發生在壽司郎「岐阜正木店」。壽司郎官方認為，少年的行為造成「顧客對各店鋪的衛生管理產生懷疑，心裡出現反感、厭惡的情緒，影響嚴重到無法不去處理」，因此堅持求償。

在壽司郎官方求償的金額裡，包括「醬油瓶更換費用」、「全國店鋪客人大幅減少」、「衛生管理的信用受損」等等項目。如果未來打算再加上防惡搞的隔板增設費用，求償金額有可能再往上提高。

另一方面，少年在坦承犯下錯誤的同時，律師也力爭「當事人已經每天都在反省了」、「客人減少的部分，應該考量到也有其他同業競爭」，希望能夠爭取駁回訴訟、從輕量發。雙方法律上的攻防戰最終結果，還需要一段時間才會出爐。