快訊

鍾沛君控「肆無忌憚親了我」 朱學恒稱斷片道歉：的確犯錯

扯！私幼餵藥案說明會 突改一對一家長爆氣：到場才知

谷超晚間轉中颱 最新動向、對台影響曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

班導平板藏秘密！小學生偷看竟挖出「私人筆記」 哭到不想上學

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名國小班導師將個人平板放在教室內，竟被學生們偷偷拿出來瀏覽，更意外挖出「私人筆記」。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
日本一名國小班導師將個人平板放在教室內，竟被學生們偷偷拿出來瀏覽，更意外挖出「私人筆記」。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

許多人不會在手機或平板上設定密碼，一不留神恐被他人看光私人資訊。日前，日本一名國小老師拿出常用的平板電腦後，離開教室約20分鐘的時間，不料學生們竟趁機看光裡頭的資訊，更意外挖出老師的「私人筆記」，有學生看到內容後因大受震撼而落淚，還有人難受到無法上學，校方也趕緊對此事做出回應。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，事件發生在日本山口縣柳井市的一所市立小學，本月2日，六年級的一名班導師將個人的平板電腦放在教室內，隨後為開會而離開教室約20分鐘的時間。在此期間，被好奇心驅使的小六生們興奮地打開老師的平板偷看，沒想到竟意外挖出班導的「私人筆記」。

據悉，該名班導師將學生們的學習狀況、校內人際關係及家長的要求都整理在平板內，且部分記錄存有「不恰當的描述」，針對學生的成績及與家長溝通的部分，有著較露骨的個人評論。班級裡有約30名學童，幾乎一半的人都偷看了老師的「私人筆記」，部分學生因內容過度衝擊而流淚，還有一人因此感到身體不適，之後向校方請假，不願來學校上課。

校長及當地的教育委員會也對此事進行調查，先暫停該名班導師的職務，並由另一名老師擔任代理班導，隨後也召開家長說明會致歉。該校的校長也出面道歉，「讓孩子們與他們的家長感到不舒服，我感到相當抱歉」。

日本 小學 教室 班導師

延伸閱讀

「最神秘AV女優」現身夏威夷！她拒絕粉絲「1 NG行為」 達人揭內幕

陸白富美小三情牽國企高官！同款「免職裙」狂銷3000件 賣家急回應

夏天太熱沒食慾！日本蔬果專家大推「1食物」：富含營養又有飽足感

冷凍倉庫兼差一做11年！中年男一理由「冷到快往生也不辭」

相關新聞

班導平板藏秘密！小學生偷看竟挖出「私人筆記」 哭到不想上學

許多人不會在手機或平板上設定密碼，一不留神恐被他人看光私人資訊。日前，日本一名國小老師拿出常用的平板電腦後，離開教室約20分鐘的時間，不料學生們竟趁機看光裡頭的資訊，更意外挖出老師的「私人筆記」，有學生看到內容後因大受震撼而落淚...

「最神秘AV女優」現身夏威夷！她拒絕粉絲「1 NG行為」 達人揭內幕

出國旅遊竟意外捕捉野生「AV女神」的身影！日本知名AV女優河北彩花近期到夏威夷遊玩，擁有超高人氣的她在當地被許多粉絲認出來，河北雖親民地與他們互動，卻極力拒絕「1 NG行為」，事後更在Instagram上親吐心聲...

極右派日益明目張膽 澳洲將立法禁用納粹符號

澳洲右翼極端分子人數不多，但作風愈來愈明目張膽。當局今天宣布，將禁止在公共場所展示納粹標誌和符號

夏天太熱沒食慾！日本蔬果專家大推「1食物」：富含營養又有飽足感

炎炎夏日來臨，在戶外待一會兒就會滿身大汗，許多人也因難耐高溫而變得懶洋洋的，甚至連食慾也跟著驟減。夏天到底該吃什麼好呢？日本一名蔬果專家跳出來分享「夏天食譜」，大推「1蔬果」給食不下嚥的朋友們...

沒有煙硝的「關係戰場」 美劇揭國家利益竟像極了婚姻

在台劇《人選之人—造浪者》播出一週之前，同以政治場域為主題的美劇《頭號外交官》（The Diplomat）在Netflix上架，播出後迅速登上觀看榜冠軍，並在短短不到二週便宣布續訂第二季。

泰國觀光收入估可達疫情前8成 消費者信心上揚

泰國旅遊業迅速回溫，政府預估今年觀光收入可達到疫情前的8成。根據泰國學術機構調查，受益於旅遊業回溫以及5月大選，消費者信...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦