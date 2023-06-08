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夏天太熱沒食慾！日本蔬果專家大推「1食物」：富含營養又有飽足感

聯合新聞網／ 綜合報導
夏日高溫炎熱，許多人因此食慾不振，每到用餐時間就不知道該吃些什麼好。圖為日本街頭示意圖。圖／美聯社資料照
夏日高溫炎熱，許多人因此食慾不振，每到用餐時間就不知道該吃些什麼好。圖為日本街頭示意圖。圖／美聯社資料照

炎炎夏日來臨，在戶外待一會兒就會滿身大汗，許多人也因難耐高溫而變得懶洋洋的，甚至連食慾也跟著驟減。夏天到底該吃什麼好呢？日本一名蔬果專家跳出來分享「夏天食譜」，大推「1蔬果」給食不下嚥的朋友們，不僅可以改善食慾，還能有大大的飽足感。

日本部落客「青髪のテツ（藍髮的Tetsu，暫譯）」在推特發文分享若民眾因夏季太熱沒食慾，不妨可以選擇以「玉米」當正餐。他在文中表示，「玉米含有豐富的維生素B，可以改善食慾不振和身體疲勞，且玉米富含碳水化合物，可以提供很多熱量。夏天就來吃玉米吧！」，推薦被酷暑摧殘的朋友們可以試試看。

貼文曝光後隨即掀起討論，日本網友紛紛留言表示想在夏天嚐嚐看，「感謝你提供實用的情報」、「聽起來很不錯，玉米有些有甜但有些沒味道，購買時根本在賭博」、「每年（夏天）我都會用玉米粒煮飯，非常受歡迎！」、「玉米有膳食纖維，可以幫助排便」，也有人吐槽，「我一年四季食慾都很好」、「有沒有減少食慾的妙招」、「這輩子就沒有體會過食慾不振的感覺」。

「藍髮的Tetsu」曾在日本量販店的蔬果部待了14年，從中學習到許多蔬菜的銷售與採買經驗。近來他時常透過推特分享各種蔬果資訊，也出版過許多本與蔬果相關的書籍，堪稱為「蔬果專家」。

日本蔬果專家推薦可以在夏天吃玉米，不僅富含營養還有飽足感。圖／ingimage
日本蔬果專家推薦可以在夏天吃玉米，不僅富含營養還有飽足感。圖／ingimage

日本 夏天 高溫 食慾 玉米

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