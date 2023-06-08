雙屍倫常慘案！身障女兒苦苦哀求未果 狠父強拉她投湖輕生

馬來西亞發生駭人雙屍命案，一名72歲父親，竟然狠心強拉30歲女兒投湖自盡，雙雙斃命。而據報女兒本身是殘障人士，事發時曾苦苦哀求，但父親沒有理會，一心求死，最終釀成本次慘劇。

綜合馬來西亞媒體報導，事發周三（6月7日）上午，地點在隆市甲洞大都會湖（Tasik Metropolitan Kepong）。消防與拯救局當日上午10時許接報到場搜救，在湖中打撈起2具屍體，隨後交予警方處理。

據報，30歲女死者本身是殘障人士，案發時曾向72歲男死者苦苦哀求，在場民眾也勸阻但不成功，男死者最終強拉女死者到湖中央，雙雙沉入湖底死亡。

警方事後封鎖現場調查搜證。

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文章授權轉載自《香港01》