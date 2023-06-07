部落客嗨摸泰國大地女神「胸部」！被罵不尊重神明 1關鍵讓兩派人戰翻

近期YouTuber蔡阿嘎因為在日本入店拍攝共食一份餐點、大聲喧嘩影響其他客人等，引發熱烈討論，也讓不少網友直呼尊重當地文化很重要。無獨有偶，有女網友發現看到一名部落客的限時動態，發現其做出摸泰國神明胸部的舉動，還喊著「被摸到發亮了」，令她發文質疑是否不尊重神明，貼文一出掀起網友論戰。

在泰國宗教民俗中，「大地女神」擁有相當崇高的地位，每個人從出生到死亡都和祂掌管的事務息息相關。根據泰國通解釋，無論是行善、祈福、發誓等信仰大事，都會請大地女神見證。

近日一名Dcard網友發現，一名多達68萬粉絲追蹤、經常分享泰國時事的部落客，竟在限時動態PO出摸大地女神胸部的照片，有粉絲看到提醒他「不要開神佛玩笑」，但該名部落客卻說，「古蹟都被摸到發亮了」，似乎認為此舉沒有不妥，這也讓Dcard網友發文質疑，這是否不尊重當地神明，「太讓我訝異了，追蹤人數有65萬就可以這麼不尊重國外文化嗎？」。

貼文一出掀起論戰，有一派網友認為此舉不僅褻瀆神明，還不尊重女性粉絲觀感，「不尊重神明也不尊重女性」、「泰國超虔誠的餒」、「不討論文化問題，這樣的動作也很不尊重女性吧」、「這樣做一點幽默感都沒有，反而覺得噁心，在自己家有這行為就算了，還要公諸於世」。

但有一派人自稱是無神論者，並稱神像只是一塊石頭，不解其他人為何反應那麼大，「我是一位無神論者，我認為信仰只對相信的人產生約束力，你看那是神明的雕像，我看那是石頭，我們有不同的觀點」、「身為一個無神論者，只想告訴你們，不要再道德綁架了，你們應該要尊重我們的想法，對我們來說那就只是石頭，都什麼時候了還在封建思想，台灣什麼時候才能跟中國一樣進步一點？」。

有些網友則反駁無神論者表示，眾所皆知泰國是佛教聖地，台灣人到當地起碼要尊重神像，「憑什麼無神論就可以糟蹋人家的信仰？有夠自以為是，只是顆石頭？你把人家供奉的神像當成路邊踩在地上的石頭是嗎？有夠沒品不要丟無神論信仰者的臉好嗎」、「別的地方要怎麼做沒人管你，這樣根本就像去別人地盤亂，你可以不信，但請尊重信的那些人」。可看出留言區中火藥味相當濃厚。