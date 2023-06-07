日本又見屁孩！嘴貼機台吃霜淇淋還PO網 男大生自爆動機：很興奮

日本又見「迷惑」（日文漢字，意指令人困擾）行為，今年1月先是傳出一名高中生在壽司郎舔醬油瓶，2月則是有男子在「CoCo壹番屋」捧起整盒醬菜「福神漬」用公匙放口中。近期，則是傳出男大生在卡拉OK連鎖店直接用嘴接霜淇淋。

據《NHK》報導，一名家住日本埼玉縣久喜市的男大生和2名友人，去年11月時在日本一家卡拉OK連鎖店「卡拉OK招財貓（カラオケまねきねこ）」位於久喜市的分店內，拍攝了一段影片，並在今年2月發布到網路上。

目前相關影片仍在推特流傳，在一段長約8秒的影片中，一名男大生將頭置於霜淇淋機台下方，並彎腰仰頭，將霜淇淋直接擠入口中。該家卡拉OK連鎖店也因為該段影片接獲客人投訴，也需清洗機台，店家因此以3人涉嫌妨礙營業為由，向警方報案。

據報導，3名涉案的年輕人均為21歲，曾是初中同學，其中2人參與拍攝，另外1人則是將影片發布到網路上。參與拍攝的2人承認犯行，並表示當時「喝醉了，很興奮」、「想拍一段有趣的影片」。

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