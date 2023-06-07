快訊

健保去年五大指示用藥 高達一千多萬人吃過「這藥」

下周迎梅雨旺盛期還恐致災？氣象局：6月中會有一波明顯降雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本又見屁孩！嘴貼機台吃霜淇淋還PO網 男大生自爆動機：很興奮

聯合新聞網／ 綜合報導
日本又見「迷惑」行為，一名男大生直接用嘴接霜淇淋。圖截自推特
日本又見「迷惑」行為，一名男大生直接用嘴接霜淇淋。圖截自推特

日本又見「迷惑」（日文漢字，意指令人困擾）行為，今年1月先是傳出一名高中生在壽司郎舔醬油瓶，2月則是有男子在「CoCo壹番屋」捧起整盒醬菜「福神漬」用公匙放口中。近期，則是傳出男大生在卡拉OK連鎖店直接用嘴接霜淇淋

據《NHK》報導，一名家住日本埼玉縣久喜市的男大生和2名友人，去年11月時在日本一家卡拉OK連鎖店「卡拉OK招財貓（カラオケまねきねこ）」位於久喜市的分店內，拍攝了一段影片，並在今年2月發布到網路上。

目前相關影片仍在推特流傳，在一段長約8秒的影片中，一名男大生將頭置於霜淇淋機台下方，並彎腰仰頭，將霜淇淋直接擠入口中。該家卡拉OK連鎖店也因為該段影片接獲客人投訴，也需清洗機台，店家因此以3人涉嫌妨礙營業為由，向警方報案。

據報導，3名涉案的年輕人均為21歲，曾是初中同學，其中2人參與拍攝，另外1人則是將影片發布到網路上。參與拍攝的2人承認犯行，並表示當時「喝醉了，很興奮」、「想拍一段有趣的影片」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

霜淇淋 日本 NHK

延伸閱讀

胖妹減108公斤變火辣正妹 竟表示超後悔：性生活毀了

「搖下車窗vs開空調」何者省油？實測結果破迷思 關鍵在1動作

部落客嗨摸泰國大地女神「胸部」！被罵不尊重神明 1關鍵讓兩派人戰翻

出軌上百次、家有不明丁字褲 妻奪布娃娃丈夫「男子氣概」：他對我撒謊

相關新聞

部落客嗨摸泰國大地女神「胸部」！被罵不尊重神明 1關鍵讓兩派人戰翻

近期YouTuber蔡阿嘎因為在日本入店拍攝共食一份餐點、大聲喧嘩影響其他客人等，引發熱烈討論，也讓不少網友直呼尊重當地文化很重要。無獨有偶，有女網友發現看到一名部落客的限時動態，發現其做出摸泰國神明胸部的舉動，還喊著「被摸．．．

日本又見屁孩！嘴貼機台吃霜淇淋還PO網 男大生自爆動機：很興奮

日本又見「迷惑」（日文漢字，意指令人困擾）行為，今年1月先是傳出一名高中生在壽司郎舔醬油瓶，2月則是有男子在「CoCo壹番屋」捧起整盒醬菜「福神漬」用公匙放口中。近期，則是傳出男大生在卡拉OK連鎖店直接用嘴接霜淇淋。...

疑不滿被店員叫「大叔」！馬國男餐廳內抓狂 4歲男童慘被誤傷

馬來西亞一名男子到餐廳打包，疑似因為不滿餐廳員工叫他「大叔」，拿起食物往店裡亂丟，結果燙到一名四歲男童。當地警方證實接獲報案，目前正在追查這名男子的下落...

摩納哥前1%富豪資產 八位數美元起跳

若想加入摩納哥前1%的富豪行列，請先準備好八位數美元的財產。

紅酒燉肉指數 反映法國食材成本飆高

法國政府努力施壓零售商和大型食品生產商，成本下降要回饋給消費者，但仍有很長的路要走，因為肉類和蔬菜的漲價幅度持續超過整體通膨率。

倫敦以外每月房租 漲破1,000英鎊

租房在倫敦居住的人，每月房租要花四位數英鎊是常事，現在英國其他地區也變成如此了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦