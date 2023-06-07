疑不滿被店員叫「大叔」！馬國男餐廳內抓狂 4歲男童慘被誤傷

馬來西亞一名男子到餐廳打包，疑似因為不滿餐廳員工叫他「大叔」，拿起食物往店裡亂丟，結果燙到一名四歲男童。當地警方證實接獲報案，目前正在追查這名男子的下落。

《8視界新聞網》根據星洲網報導，這間餐廳在馬來西亞雪蘭莪州布特拉高原，被燙到的男童是餐廳業者的兒子，所幸他沒有受傷。

馬來西亞梳邦再也警區主任旺阿茲蘭助理總監發布公告表示，餐廳業者看到顧客上傳到網路上的影片後向警方報案，指出事件是因餐廳員工和顧客發生誤會所引起。

旺阿茲蘭說，這名顧客到餐廳打包食物和飲料時，餐廳員工稱呼他為大叔（Pakcik），顧客就要求員工改口稱呼他為大哥（Abang）或親愛的（Baby），但員工沒有理會他，繼續稱呼他為大叔。

員工之後將顧客打包的食物和飲料遞給對方，不料對方突然激動起來，大喊大叫，還辱罵並威脅要破壞餐廳內的物品。

「嫌犯在離開前，將打包的食物往前方丟去，燙到了業主的兒子，還扔了幾把椅子，並踢了幾次桌子，使其他在餐廳內的顧客感到恐懼和不安。」

旺阿茲蘭表示，警方目前已展開調查工作，並呼籲公眾若看到嫌犯，可向警方通報。

文章授權轉載自「8視界新聞網」