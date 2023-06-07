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真靠修練波紋氣功？《JOJO奇妙冒險》作者荒木飛呂彥首次公開凍齡術
6月7日是《週刊少年JUMP》神作《JoJo奇妙冒險》作者荒木飛呂彥生日，今年63歲的他，樣子不但沒有老，反而愈來愈年輕！究竟他是怎麼保持的？有甚麼凍齡祕訣嗎？還是他跟筆下漫畫角色一樣已經不是人類？
別說《JOJO奇妙冒險》已經是90年代作品，就算是《One Piece》、《Naruto》這一個世代的作者：尾田榮一郎、岸本齊史樣子都比荒木更老。
荒木可能根本不會老
有網友把1985年至今，《週刊少年Jump》刊登過的荒木照片整理起來，40幾年來，荒木好像真是沒有老過！後來更有驚人發現，有網友翻查日本古籍，荒木飛呂彥早在1868年的明治維新時代已經有留影，有人解釋這張圖片是新選組成員土方歲三的照片，但反而更引人懷疑，荒木是否會在不同年代，用不同的化名活動，其實都是同一個人？（純粹搞笑）
哪有波紋氣功？全靠清水洗臉
前面說的當然都是開玩笑而已，荒木飛呂彥先生絕對是正常人類，1960年6月7日在日本仙台出生。在日前畫展他首次認真回答：「其實我的祕訣是每天用日本的水洗臉。你別看我皮膚比較好，這次畫展不是有幾張新作嗎？完成後我腰痛得不得了，其實我真的不年輕了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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