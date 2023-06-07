台夫妻遊紐西蘭危險駕駛！7大三寶行徑登國外節目 網酸爆：台灣之光

六年前一對台灣夫妻去紐西蘭自駕時，上路不到13分鐘就遭當地人舉報有危險駕駛行為，包含開太慢塞住後面車輛、在圓環停車，甚至警察在後方鳴笛，還繼續開10公里，多項違規讓當地警方很無奈，最終扣下車輛，強制該對夫妻去搭公車。這段執法過程近日被國外節目「Caught! In Action」公布，掀起網友一陣討論。

國外節目「Caught! In Action」公布一段紐西蘭警方攔下危險駕駛的過程，6年前有一對台灣夫妻來紐西蘭度蜜月自駕上路，開車不到13分鐘就被其他用路人接連檢舉。有PTT鄉民從該影片對話赫然發現，這對夫妻竟然是台灣人，並發文整理七大三寶行徑，第一是行駛速度太慢當「烏龜車隊長」，讓後方車輛動彈不得，且超車沒保持與其他車輛的安全距離；第二和第三是這對夫妻不懂紐西蘭圓環的交通法則，在圓環瘋狂停車、切西瓜。

第四是警方接獲其他人檢舉，在後面鳴笛示意這對夫妻停車時，他們依然故我開了10公里；第五是這對夫妻好不容易停車了，卻選在危險位子停車；第六是應警方要求，這對夫妻路邊起步欲跟隨警方時，直接切主線。第七點是被問到「為何聽到鳴笛仍不停車」時，該對夫妻表示很疑惑，不確定自己到底做錯了什麼，才沒有停車。紐西蘭警方也根據以上行為，評估這對夫妻不適合自駕旅遊，並載他們去搭公車，還幫忙將車輛還給租車公司。

這對台灣夫妻自駕出遊不到13分鐘就被檢舉，遭警方鳴笛後居然還開了10公里。圖／擷自Youtube

該段影片曝光後，掀起PTT鄉民熱烈討論，不少人留言喊丟臉，「讓世界看見台灣」、「台灣駕駛素質真的別去國外丟臉」、「到別國租車自駕都不先了解當地交通規則嗎？果然是三寶」、「台灣人真的不要出國開車，根本丟臉又害人」。

還有台灣人到節目Youtbe影片下留言，「台灣真丟人對不起，我們有很多這樣的壞駕駛，因為拿到駕照太容易了，而且我們交通法規執行得不夠好」、「台灣政府縱放這些不適任駕駛，造成國外民眾和執法者困擾，而台灣政府並沒有採取積極的手段解決這問題」。

不過節目方也在影片資訊欄強調，該片段是6年前發生的事，當地法規和警方執法程序可能在這段時間有變動，刊登該影片的目的，主要是讓民眾了解哪些是危險駕駛行為，會對道路交通造成混亂，希望民眾到各國自駕時一定要做好交通功課，避免違規。