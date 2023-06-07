不是單純想色色！研究揭雄性DIY是演化：4000萬年前就開始

倫敦大學學院一項最新研究顯示，4千萬年前，人類的祖先就有自慰行為，研究人員搜集數百份關於靈長類動物自慰的出版物、問卷調查和個人筆記，將其與靈長類動物的演化樹比對，顯示自慰「是一種古老的、跟演化有關的特徵」。

據衛報報導，在《皇家學會報告B輯（Proceedings of The Royal Society B）》刊登的一篇研究顯示，自慰是靈長類動物的一種古老特徵，對雄性動物來說，可以提高繁殖成功率，並有助於避免感染性病。

倫敦大學的研究人員瑪蒂爾達布林德爾（Matilda Brindle）和其同事深入了解自慰行為的歷史，搜集數百份關於靈長類動物學家和動物園飼養員撰寫的有關靈長類動物自慰的出版物、問卷調查和個人筆記，並將這些訊息與靈長類動物的演化樹比對。

布林德爾表示，約4千萬年前，猴子和猿類（包括人類）的共同祖先就有自慰行為，「並不是某些物種有一天醒來就突然有這樣的行為，這是一種古老的、跟演化有關的特徵」。

研究指出，性交前，雄性自慰會增加性興奮，對於比較低等級的雄性來說，可以在魁梧的競爭者前來擊倒他們並破壞樂趣之前，更快地為他們的伴侶授精。此外，自慰可以幫助雄性排出劣質精液，留下更新鮮、更有競爭力的優質精子，讓他們有機會勝過其他雄性。

而根據避免病原體的假設（pathogen avoidance hypothesis），雄性在發生性行為後自慰，可以清潔尿道，減少感染性傳染病的機會。研究人員也找到支持該假設的證據，表明雄性自慰與靈長類動物演化樹中的高度性傳播疾病（STI）負荷共同演化。

至於雌性自慰行為的演化驅動因素則仍待討論。談及該項研究，布林德爾認為自慰是整個動物界的普遍行為，並非錯誤，「這是完全自然的行為，這是我們健康性行為的一部分」。