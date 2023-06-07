準時到令全球旅客驚豔！日本的鐵道文化 究竟是如何辦到的？

如果你曾去日本旅遊，相信對日本的鐵路準時印象深刻，日本人是怎麼做到的？

隨著疫情的解封和國外旅遊的盛行，今年愈來愈多台灣人選擇出國渡假，揮別過去3年封閉在國內的陰霾，搭機出國成了最享受的企盼。

根據交通部觀光局統計，疫情之前、2019整年度國人出國之目的地，前5名依序是491萬1681人次的日本（Japan）、404萬3686人次的中國（China）、167萬6374人次的香港（Hong Kong）、120萬9062人次的韓國（Korea）與85萬3257人次的越南（Vietnam）；至於泰國（Thailand）則排在第6名，為83萬0166人次。

如今，日本依然是解封後，台灣人出國的首選，對許多觀光客來說，搭乘火車在日本通勤是個再頻繁不過的事，但對比台灣鐵路經常誤點的狀況，日本的列車卻基本上都非常準時，鮮少有延誤的狀況發生。

日本鐵道準時程度，被譽為全球最高標準

圖／日本的交通路線非常繁忙，能維持準點的堅持非常不容易。britannica

事實上，令全球旅客到訪日本、最驚歎不已的第一件事，就是其火車運行的精確度，安全、準時的鐵路旅行，在日本被認為是再平凡不過的準則，日本的鐵路也在世界上被譽為服務和技術的最高標準。

以東日本旅客鐵道（JR East）為例，在它約70條火車路線上，一天共運行了超過1萬2000輛列車，包含普通列車和高速列車，每天服務超過1700萬人次。東日本旅客鐵道運輸和機車車輛部門的橋本秀紀（Hideki Hashimoto）分享，「要同時運營這麼多的列車，需要遵守非常嚴格的時間表。」

在上下班的最高峰時段，中央線列車每2分鐘就有一班穿越東京市中心，而環繞市中心的山手線則是約2分20秒一班，「透過精心計算的時刻表，我們實現了安全的旅行，同時更近一步提升了便利性，例如從東京到大宮的子彈列車在高峰時段每4分鐘就有一班，一天最多達到400趟。」

準時的概念，在日本的文化裡早已根深蒂固

圖／對比台灣列車經常誤點的狀況，日本的列車基本上都非常準時。britannica

從1972年起，當日本國鐵仍在運營全國鐵路網時，他們就實施了程序化制度，用以控制鐵路時刻表，從那時起，鐵路的交通便一直不斷改變和演進，現在更藉助分散運輸運營控制系統（ATOS），以及新幹線計算機化安全、維護和運營系統（COSMOS）等最新技術，以確保大量列車能準時抵達。

橋本秀紀說，「準時」的觀念，其實早在這些系統出現以前就已經在日本根深蒂固，他分享，「長期以來，日本人遵循按時完成工作的觀念，蔓延到了鐵路，所以日本的守時標準，可能比其它國家的要求更高。」

他補充，「雖然現代有非常多的技術，可以幫助我們達到這一項目標，但在鐵路營運初期，人們依賴手動維護系統、和電話通報的時代，即便在那時，準時也被認為是個常態。」

為什麼日本的鐵路可以這麼準時？

《mediarail》報導，日本的鐵道歷史，最早可以追溯到第一條鐵路的1872年，在這段時間裡，日本積累了大量的專業知識，用以確保鐵路能平穩的運行，成了日本鐵道當今被認為世界上最好系統之一。

根據統計，日本新幹線列車的平均延誤時間約為20秒，而其它鐵路公司運營的列車，平均延誤約為50秒，兩種狀況平均下來，延遲都不超過1分鐘，而這些數據都要考慮到可能發生的少數事件，但最重要的是，人們可以從日本人對於鐵路準時的完美追求，看見他們的民族性，無論是地方的通勤列車或新幹線。

1、日本社會文化的影響

圖／日本社會文化深深影響著鐵路文化。mediarail

日本的文化和歐美的風格完全相反，日本一直是個精英社會，也非常尊重團體，和西方社會最大的不同是，「團體」永遠視為比「個人」重要。許多日本的員工會對公司非常忠誠，這是出於個人選擇，而不是像在歐洲那樣，員工屬於某個社會團體或工會。

「不確定性規避」也是日本文化的一個特徵，因為未來永遠沒有辦法預知。「我們應該努力控制，還是讓它發生？」這種模糊性帶來了焦慮，而日本文化已經學會透過避免不確定性的方式，來應對這種擔憂。

2、秩序與紀律的堅持

圖／日本的新幹線鐵路。kawamura

秩序和紀律也是日本文化的一部分，他們生活在一個人口稠密的國家，這些準則和尊重的好處在於，它有助於維持社會的和諧、使彼此的生活更加的順利，就像讓機器和齒輪順利運作的潤滑油，避免在運作時產生衝突和摩擦。

所有的這一切，必然對日本的鐵路產業有很大的影響，職員們不會認為自己是一個與眾不同的社會孤島，而是把工作做好的趨勢，成了每天的當務之急，這也自然讓日本的鐵道不會出現像歐洲那樣的罷工狀況。

專家說，對抗文化跟意見分歧對許多工會組織來說是非常積極的，但日本的情況並非如此，他們是一直努力維持與他人的和諧，就他們充滿禮節的溝通方式而言，造就了一個獨特的文化氛圍和意象。

3、日本鐵道獨特的準則和手勢

圖／獨特的口號和手勢是日本鐵道員工非常重要的工作紀律。cowardlion

如果你曾搭過日本的火車，且曾經特別注意駕駛員、車掌或站務員的話，一定對他們的手勢和口號印象深刻，特別是在停車和準備發車之前。這些標準動作雖然對一些遊客來說感到很特殊，但這其實是日本行之有年的工業安全方法。

這個專業名詞，叫做「指差確認」，是增加職業安全的一個準則。

研究發現，這些在做特定動作前，獨特的手勢、口號和指令，能減少錯誤高達85％，因此在規定的範圍內，這顯然是很重要的安全文化，而日本人真的做的非常出色。

根據日本國家職業安全與健康研究所的研究，口號和指令的工作原則，是將一個人的任務和身體動作、聲音相關聯，以提高意識水平來防止錯誤發生，這不僅是依靠員工們的眼神或習慣，且在每個步驟上都從物理上和聽覺上得到加強，以確保步驟完整又準確。

這些嚴格而有紀律的員工，替「準點」起了很大的作用，特別是新幹線基本上都不會延誤抵達、並讓列車在規定位置的1公尺內停下；而列車要轉向行駛之前，也會重複相同的紀律，1人負責1節車廂，約100個座位，在規定的7分鐘內將車廂清潔完畢。

4、乘客自我的紀律

圖／因為日本人的文化和禮節，也成了鐵路能準時的關鍵之一。mediarail

專家也說，如果沒有乘客的紀律，日本鐵道可能就不會有如此完美的表現，在充滿禮貌和紀律、守秩序的環境裡，都讓日本鐵道文化呈現出最高的標準。

日本向世界展現出一個非常嚴格的社會，這在全球其它地方是絕對無法複製的。

日本是個非常忙碌的國度，特別是在大城市下，人們的生活步調也非常快速且緊湊，在熙來攘往的車站裡，繁忙擁擠的列車更是令許多觀光客印象最深之事。

為了在這樣交集頻繁的公共場合裡相處，無論是朋友還是陌生人，他們通常都非常有禮貌，特別是在社會上，也盡量避免各種衝突。這部分是因為在過度擁擠的城市裡，能獨處的個人空間非常稀少，所以日本人知道他們需要透過合作、尊重他人，才能讓生活更加順利。

（本文出自2023.06.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）