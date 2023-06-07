大馬最綠男！交往8年女友劈腿4次 這回看到鹹濕簡訊終於放生

人不怕戴綠帽，最重要是要很快拿掉，但他卻接連戴了4頂綠帽才清醒過來！馬來西亞早前發生「全馬最綠男事件」，自稱「綠帽小子」的25歲男子，在網上寫下長達4,000字文章控訴女友出軌經過，他稱與女友在學生時代就認識，8年愛情長跑對方4次出軌，對象包括審計師、房東、火鍋店職員、乾弟弟等，瞞住他去旅行、劈腿，傳送情慾簡訊及拍親密照，他都曾一一原諒。他坦言視對方為終身伴侶，無奈背叛太深終於醒過來，分手後把事件在網上公開。事件在當地引起熱議，惟不少人驚訝男子容忍力驚人，「忍到4、5個男人出現，還每個都親了你女友都不分手，也是厲害了」。

馬來西亞爆出「最綠男事件」，事緣今年2月底，任職程式員、自稱「綠帽小子」華裔網友在網上爆料，指14歲就認識初戀女友，2人在17歲時開始拍拖，愛情長跑8年間，早視對方為終身伴侶，未料被女友接連在他頭上戴上4頂綠帽，他忍無可忍大爆女友出軌歷程，4名「男主角」分別是審計師、火鍋店員、乾弟弟及房東，並上傳情慾簡訊及照片等。

「綠帽小子」表示，自己與女友從校園到出社會都在相戀，他在吉隆坡讀書時，女友已到新加坡工作兼讀半工讀學位，雙方開始遠距離戀愛，自己非常珍惜初戀女友，後來才發現一直「多人共用」。女友首名出軌對象是審計師，瞞住他雙雙去遊行，一開始謊稱和同事們去，有晚打了多通電話才接，「女友說話很小聲，而且那個地方很安靜（懂的都懂）」。他發現女友偷吃已決定分手，惟女友事後2個月主動找他認錯，他決定給她一次機會。

不過，女友2021年到房東的公司工作後，整個人都似變了。第二個出軌對象角正是房東，他一開始沒對他們關係起疑，直至聖誕節交換禮物，女友聲稱抽中房東的卡片禮物，內容是「要什麼就和他說，他會買」，後來對方大手筆買名牌袋，又送了當時新款的iPhone 13Pro，他才覺得奇怪。有晚他偷看女友手機，發現她和房東有性關係，連性交的事都寫出來，房東更要她「不可以讓你男朋友亂碰你，因為只有我才可以」。

原po攤牌後女友表現平靜，後來女友又安慰他，說自己和房東是不可能走下去，一直打算和原po結婚等等，他又再次選擇原諒。

後來他又感覺到女友出軌，有時刻意打扮和男同事吃飯，他再次和女友吵起來，提出第三者問題，女友反指責他脾氣不好，想暫時分開，還講明要和房東及他的朋友去泰國旅行。

原po在房東的facebook發現兩人牽手及接吻的照片，決定去接機，果然實際上只有她和房東一起旅行。房東離開後，他和女友談了2小時，目送她坐計程車離去後，然後直接在機場睡覺。到第二天，女友的閨密也看不過眼，罵她是「拜金女」，她哭着否認，更說會和男友復合，會和異性及房東保持距離。

但女友持續偷吃，第3個外遇對象是2022年認識的1名火鍋店員，他驚訝女友隨便吃個飯都能搭上男生，對方經常和女友傳曖昧訊息及幽會，第4個是健身房認識的乾弟弟，和女友有過多互動和出軌，他察覺後才有所減少。

多次戴綠帽後他對女友已無任何幻想，決定分手，由於女友道歉，又稱想單身一段時間，本來沒打算將經歷公開。但分手後幾天，他在女友的社交平台帳號發現眾多的情慾簡訊和親密照，原來女友早早已和別人「有一腿」，自己一直被當傻子，據他所知，現在前女友的正牌男友是該名房東。當地傳媒曾想聯絡女主角，但一直未獲回應。

事件看得網友嘖嘖稱奇，認為原po一開始就不應心軟，「有了第一次怎能保證不會有第二次」，「還好知道的快，不是的話可能孩子是你幫人家養」。惟不少人覺得原po容忍力太可怕，「你說你是不是太大方」。

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文章授權轉載自《香港01》