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孤單增加死亡風險！ 研究發現孤獨感與癌症生存率降低有關

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現孤獨感越高可能與癌症生存率降低有關。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
研究發現孤獨感越高可能與癌症生存率降低有關。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

近期美國一項研究指出，如果癌症病患獲得情感支持，存活率便可能增加，也就是說，如果病患感到孤獨，有可能會降低存活機率。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這份研究已於6月3日在美國臨床腫瘤學會上發表。研究作者趙菁宣（Jingxuan Zhao，音譯）是美國癌症協會專家。

研究人員針對近3450名50歲以上的癌症患者進行研究，查看受試者2008年到2018年的健康與退休數據，並持續追蹤到2020年。研究團隊每四年便會評估一次受試者的孤獨程度，分為無/低孤獨感、輕度孤獨、中度孤獨與高度孤獨。

研究人員發現，與無/低孤獨感的受試者相比，孤獨感較高的癌症患者死亡風險也較高。

趙菁宣表示，研究結果認為孤獨感跟癌症生存率降低有關。這是因為病患若是得不到情感支持，可能會出現焦慮、壓力等負面情緒，並且增加吸菸、酗酒或減少運動等行為，導致身體狀況變差。

若要減輕孤獨感，患者可以加入病友團體或其他支持團體。除此之外，趙菁宣也建議，若是需要幫助可以聯繫社工、諮商師或其他專業人員，藉此獲得心理支持。

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孤獨 癌症

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