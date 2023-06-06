台灣人最愛它！「日本必買清單」排行曝光 第一名被狂掃貨到快創紀錄

日本一直是台灣人出國旅遊的熱門選擇之一，蜂擁而至的觀光客也代表著龐大的商機，光是4月就有195萬名外國旅客訪問日本。有日媒便整理出一份外籍旅客赴日必買的購物清單，其中台灣人最愛「合利他命Ex Plus強效錠」，銷量甚至有望創下紀錄。

根據《日經亞洲評論》報導，4月共有195萬名外國遊客前往日本觀光，比新冠肺炎疫情爆發前還少了30％的旅客，不過今年來這數百萬觀光客的消費力，仍讓許多商品的銷售額創下紀錄，且雖然目前日本藥妝店的消費主力以南韓及台灣旅客為大宗，但預計不久後大陸旅客的消費需求將會爆發性增長。

多家日本藥局和連鎖店皆表示，「合利他命Ex Plus強效錠」是外國旅客最愛購買的商品，榮登1月銷售冠軍。這款作為抗疲勞劑銷售的複合維生素B補充劑，同時也非常受到台灣人青睞，合利他命藥品業務經理便透露，公司的產品其實在台灣都有販售，但因為日本的價格較便宜，台灣旅客購買的數量甚至比疫情前還多，「合利他命錠最快今年便可創下歷史銷售紀錄」。

另一款受歡迎的藥品「強力若元胃腸錠」也是被旅客瘋搶的商品之一，今年前4個月的銷售額比去年同期激增了80％。其製造商若元製藥表示，台灣遊客一直是特別熱情的買家，為了因應市場需求，「我們的工廠正在加速運作中」。

此外，報導也提及，除了藥妝品，日本雀巢公司生產的「KitKat巧克力棒」因為有多種口味，長期以來都是機場免稅店的主打產品；文具、紙工藝品與3D卡片則是最受歐美遊客歡迎的紀念品，因為價格合理也容易攜帶回國。