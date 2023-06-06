20分鐘內3次性侵女子被判坐牢加鞭刑 星國男申請減刑被駁回

新加坡一名男子於凌晨時分短短20分鐘內在馬路旁三次性侵同一名女子，被判刑16年10個月又兩週，另鞭刑22下，男子認為刑罰太重提出上訴遭駁回，坐牢幾年後又申請檢討刑罰要求減刑，同樣被拒絕。

根據法庭文件，今年37歲的被告Lim Choon Beng在2013年2月9日凌晨3點15分到3點35分之間，在新加坡里峇峇利一帶三次性侵一名24歲的女子。

20分鐘內三次性侵受害人

受害人案發前獨自走路回家，喝醉酒的被告試圖搭訕她，但受害者未加理會，走開想甩掉被告，但被告一把將她拉回，並趁她跌倒時騎在她身上非禮她的胸部，之後看到有車經過，被告把受害人拉過馬路，先抓她的頭撞牆，然後把她按倒在地性侵她。

受害人想找機會向附近的公寓保安求救，於是騙他可以帶他回家，但途中，被告又再次性侵了受害人以及強迫受害人口交。

眼見一輛計程車停在不遠處，被告才停止，受害人趁他在穿回褲子時跑掉求救。

要求減刑近兩年法官：已輕判

被告起初以自己什麼都不記得了為由進行抗辯，但審訊中途改變主意承認罪行，他之後被判坐牢16年10個月又兩週，另鞭刑22下。

被告不服所判，在2016年11月針對刑罰提出上訴，但遭上訴庭駁回。

已在牢裡服刑的被告今年又提出申請，以法官誤判、刑罰太重，要求重新檢討刑罰，把監禁期下調至15年，比原本的刑罰少近兩年。

上訴庭法官鄭永光（Tay Yong Kwang）5）發表書面裁決，拒絕了被告的申請。

法官說，被告的刑罰不僅沒有誤判，還可以說算是輕判了。

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