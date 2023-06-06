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泰5歲男孩向美女老師求婚被拒 提「驚人解決法」讓她直搖頭

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泰國五歲小男孩向美女老師求婚。圖／截自TikTok影片
泰國五歲小男孩向美女老師求婚。圖／截自TikTok影片

泰國一名還在上幼兒園的五歲男孩，向美女班主任求婚，遭到老師以年齡為由被拒絕後，提出匪夷所思的解決方案，讓網友直呼太可愛了。

《8視界新聞網》根據泰國世界日報引述泰叻報的報導，在泰國碧差汶府某個幼兒園女教師梅塔楠於5月26日拍攝影片，後上傳到社群媒體平台TikTok的短片顯示，一名五歲男孩傑奔向她求婚。

站在老師身後聊天的傑奔突然問道，「老師有男朋友嗎？如果沒有的話，等傑奔長大了，老師可以和傑奔結婚嗎？」

梅塔楠則笑著回答道，「老師沒有男朋友，而且老師也沒有結婚。等傑奔長大後，老師都老了，這樣要怎麼結婚呢。」

不願輕易放棄的傑奔卻對老師提出一個解決方案，他對老師說「我有阿公啊！那可以請我爺爺代替我跟老師結婚嗎？」

老是聽到也是被嚇懵了，連忙道「不行、不行。」

該影片雖然只有30秒，卻引來許多網友熱烈討論。

有網友表示，這件事應該先問過奶奶吧，也有的表示應該把結婚這個工作介紹給爸爸。

也有網友說道，「這個小朋友其實思想很大人」。更多的則認為傑奔很可愛。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

泰國 幼兒園 班主任 結婚 TikTok

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