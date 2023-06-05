快訊

噁男檢測器？莫名被加Risu社團遭女公審 臉書社團變態招數曝光嚇慘人

T1聯盟／驚傳魔獸下季返台機率低！ 雲豹執行長回應了

印度火車慘案調查：信號系統出錯、遺體無人認領

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入突破687萬」神操作曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。 示意圖／ingimage
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。 示意圖／ingimage

英國23歲男子原本是一位建築工人，但他發現薪水難以支付帳單，便決定發展在eBay上轉售生活用品的副業，他在eBay上轉售兒童玩具、空氣清淨劑、絞肉機等物品，光是1年利潤就超過18萬英鎊（約台幣687萬元）。

根據外媒《鏡報》報導，盧克（Luke Williams）過去在建築工地上班，但他的薪水難以支付帳單，因此他透過eBay出售舊手機，事後更擴大業務範圍，向批發商採購家居用品，之後每月可從eBay賺取1,000英鎊（約台幣3萬8,185元）。

盧克偶然發現亞馬遜物流（FBA）電商的好處，「我可以在這裡向批發商購買商品，也可以從這裡銷售那些商品」；盧克向批發商採購生活用品，便自2021年6月開始，在eBay上銷售空氣清淨劑、絞肉機、手機、兒童玩具等，他的收入也從每月1,000英鎊增加到3萬英鎊（約台幣114萬元）。

英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。圖／取自TikTok@lukeflips.fba
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。圖／取自TikTok@lukeflips.fba

眼看eBay上的銷售生意步入正軌，盧克便辭去在建築工地的正職工作，更加專注地投入利用eBay平台賺錢，之後他在1年內賺取18萬英鎊的驚人利潤。盧克透露大部分的利潤收入大多都是在過去6個月內賺到的，他不諱言地說生活開支給他的壓力起到一定作用，「不只是物價飆升，就連油價也漲不停」。

盧克的業務愈做愈大，他聘請2名員工替他採購商品，他發現人們不想離開家、驅車前往超市採購，「在eBay上可以買到更便宜的東西，也不用去到超市付錢」，他也因此增加大量收入，如今的他負擔得起一台1.7萬英鎊（約台幣65萬元）的賓士車和商務艙機票。

帳單 電商 eBay 物價

延伸閱讀

外送員冒雨「5條腿送餐」鼻酸畫面曝光 網淚：都是為了討生活

菲律賓夫妻來台打拚11年！「24萬買121坪土地」終於圓夢：謝謝台灣

Chrome用戶快刪！32款擴充工具遭植入惡意程式 下載量突破7500萬次

曹興誠勸年輕別買房「套牢害一生」 他怒反嗆：租房才是最差勁理財

相關新聞

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入突破687萬」神操作曝光

英國23歲男子原本是一位建築工人，但他發現薪水難以支付帳單，便決定發展在eBay上轉售生活用品的副業，他在eBay上轉售兒童玩具、空氣清淨劑、絞肉機等物品，光是1年利潤就超過18萬英鎊（約台幣687萬元）。

曾被指控「殺害4名親生小孩」！澳洲女子入獄20年後重獲清白

澳洲一名被指控對自己親生4名小孩犯下謀殺的女子過去曾被視為該國「最冷血連環女殺手」，她在獄中服刑20年後於近期獲得赦免，...

暴雨釀洪水導致隧道坍塌！委內瑞拉金礦坑驚傳「至少12死」

委內瑞拉南部玻利瓦爾州（Bolivar）埃爾卡亞俄（El Callao）一處金礦礦坑驚傳洪水導致坍塌的意外，地方當局透露...

嬰兒才出生就被燒毀丟沙灘！女嫌被爆到處欠債「盜用人頭借手機」

日本近來發生一起駭人的案件。名為淺沼環奈的24歲女性，以及名為高見直輝的20歲男性，疑似殺害一位嬰兒後，並且加以焚燒棄屍。媒體起底兩人背景後，發現他們平常生活放蕩，欠下大筆的債務，不排除和殺人事件有所關連。

屹立不倒的英雄：日本《假面騎士》跨世代的50年經典

《假面騎士》是有日本「漫畫帝王」稱號的石之森章太郎擔任原作，1971年（昭和46年）由東映製作公司拍攝播出的特攝英雄系列。同年除了電視放送的劇集之外，石之森章太郎親自執筆的漫畫版也同步連載。《假面騎士》設定的觀眾雖然是以兒童為導向，但是和《超人力霸王》系列相似的是，都有著屬於戰後日本對於社會、個人、乃至於國家的反省與思考。

每月給你6.1萬用！英國2地共30人將進行「普遍基本收入」試驗

英國近期將開始實施每月1600英鎊（約新台幣61086元）的「普遍基本收入」（Universal Basic Incom...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦