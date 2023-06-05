23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入突破687萬」神操作曝光

英國23歲男子原本是一位建築工人，但他發現薪水難以支付帳單，便決定發展在eBay上轉售生活用品的副業，他在eBay上轉售兒童玩具、空氣清淨劑、絞肉機等物品，光是1年利潤就超過18萬英鎊（約台幣687萬元）。

根據外媒《鏡報》報導，盧克（Luke Williams）過去在建築工地上班，但他的薪水難以支付帳單，因此他透過eBay出售舊手機，事後更擴大業務範圍，向批發商採購家居用品，之後每月可從eBay賺取1,000英鎊（約台幣3萬8,185元）。

盧克偶然發現亞馬遜物流（FBA）電商的好處，「我可以在這裡向批發商購買商品，也可以從這裡銷售那些商品」；盧克向批發商採購生活用品，便自2021年6月開始，在eBay上銷售空氣清淨劑、絞肉機、手機、兒童玩具等，他的收入也從每月1,000英鎊增加到3萬英鎊（約台幣114萬元）。

英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。圖／取自TikTok@lukeflips.fba

眼看eBay上的銷售生意步入正軌，盧克便辭去在建築工地的正職工作，更加專注地投入利用eBay平台賺錢，之後他在1年內賺取18萬英鎊的驚人利潤。盧克透露大部分的利潤收入大多都是在過去6個月內賺到的，他不諱言地說生活開支給他的壓力起到一定作用，「不只是物價飆升，就連油價也漲不停」。

盧克的業務愈做愈大，他聘請2名員工替他採購商品，他發現人們不想離開家、驅車前往超市採購，「在eBay上可以買到更便宜的東西，也不用去到超市付錢」，他也因此增加大量收入，如今的他負擔得起一台1.7萬英鎊（約台幣65萬元）的賓士車和商務艙機票。