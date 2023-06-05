日本最長壽地區在神奈川 專家指「兩原因」讓居民活得好健康
近來日本調查各地區的平均壽命，結果發現無論男女性別，日本壽命最長的地區坐落於「神奈川縣川崎市麻生區」。總計該地男性平均壽命高達84.0歲、女性則是89.2歲。同時也是該地在此調查中，首次拿到冠軍頭銜。
根據日本媒體「ディリー新潮」報導，麻生區位於東京周邊，若從新宿搭乘快速急行電車，只要30分鐘就能抵達。在地官方單位表示，上一次調查的結果，他們男性壽命在日本全國排行第二高，女性第四高。這次卻雙雙攻上排頭，讓他們又驚又喜。
神奈川川崎市雖然大多是工業區，但人口18萬的麻生區，剛好在市的最西側，鄰接著多摩丘陵。包括公園、農田在內，區內的綠地面積高達四分之一以上，為健康生活提供了絕佳的條件。
千葉大學預防醫學教授近藤克則指出，麻生區內交通發達，平時不用倚賴車輛代步，也能去到許多地方，增加了居民步行的機會。另外居民的平均經濟水平不錯，對健康的要求很高，在當地找營養的食材、餐點也相對容易，不像經濟條件差的地區，容易有許多不健康的速食林立。
另外，日本壽命最低的地方，則位於大阪市西成區。該區男性平均壽命73.2歲、女性84.9歲，且已經蟬聯20年「全日本最短命」地區。原因包括吸菸率高、健檢率低等等。可見得壽命長短與否，與環境有相當大的關連。
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