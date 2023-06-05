嬰兒才出生就被燒毀丟沙灘！女嫌被爆到處欠債「盜用人頭借手機」

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聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來傳出一起駭人的嬰兒棄屍案件。圖擷自youtube
日本近來傳出一起駭人的嬰兒棄屍案件。圖擷自youtube

日本近來發生一起駭人的案件。名為淺沼環奈的24歲女性，以及名為高見直輝的20歲男性，疑似殺害一位嬰兒後，並且加以焚燒棄屍。媒體起底兩人背景後，發現他們平常生活放蕩，欠下大筆的債務，不排除和殺人事件有所關連。

根據日本媒體「文春Online」報導，5月27日清晨，一位男性釣客在靜岡縣沼津市的千本濱海灘釣魚時，目擊到現場有嬰兒的焦屍，以及一對正在生火的男女。警察循線在市內找到男女的住處，並且逮捕到兩人。至於嬰兒的死因是燒死還是其他原因，則還有待搜查，目前只能確定嬰兒並非因流產，而是生下來後才死亡的。

一位在大阪夜店工作的男性指出，過去他曾經和淺沼共事過，然而在相處一陣子後，他發現淺沼欠錢成性，2個月下來就欠下高達300萬日幣以上的債務（約相當於新台幣66萬元），常常債主一喊住淺沼，她就會立刻拔腿逃跑。同業間也盛傳淺沼疑似有偷竊嫌疑，要同行們多注意。

該男性還指出，有次淺沼拿他的名義去租借手機，接著整個人就失去聯絡，手機業者於是來找男子請款。後來還有淺沼市某間網咖消費12萬日圓（約相當於新台幣2萬6649元）的帳單，也寄到了男子手上。淺沼曾欠錢的男公關俱樂部，就高達20多家。

男子還爆料，眾人間謠傳淺沼曾經結婚生子過，「淺沼」就是她前夫的姓。但她目前已經離婚，孩子則大概5、6歲大，一向都託給別人代管。如今又發生嬰兒棄屍事件，令人不勝唏噓。

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