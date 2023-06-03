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吐槽年輕員工玻璃心「教不得」 女主管嘆：難道要把步驟拍成TikTok？

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馬來西亞一名女子在社交媒體上吐槽年輕員工「教不得」，還感嘆是否需要把工作步驟拍成TikTok短片。是意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
馬來西亞一名女子在社交媒體上吐槽年輕員工「教不得」，還感嘆是否需要把工作步驟拍成TikTok短片。是意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

馬來西亞一名女主管在網路上吐槽新生代員工「教不得」，個個都是玻璃心，感嘆「難不成要把工作步驟拍成TikTok短片，一一跟他們講解，他們才不會犯錯？」

《8視界新聞網》根據星洲網報導，這名女子表示自己負責管理新生代員工，但在過程中遇到瓶頸，令她受不了，因此在網上發文宣洩。

她在文中抱怨道，現在的新生代都是「玻璃心」，管理他們就像踩在一塊脆弱的木板上，讓她束手無策。

她解釋說，她說話若語氣較重，不懂得拿捏，就很容易讓年輕的員工感到不舒服，覺得心靈受到創傷。「跟年輕的員工一起工作真的步步驚心，經常要顧及他們的感受。大聲不是，小聲也不是，真的讓我很糾結。」

她還說，「如果語言過重，我真的擔心他們無法承受，甚至影響他們的精神狀態；反之如果沒有嚴厲對待，他們卻屢勸不聽。」

她質疑，如果由她一人扛起這些年輕員工所犯下的錯誤，是否會讓他們變成只會依賴上司的員工，無法讓人信任或獨當一面。

她無奈地表示，「怎樣的領導方式才是對他們最有效的呢？難不成我要把工作的步驟流程拍成TikTok短片，一一跟他們講解，他們才不會犯錯？」

她感嘆自己那個年代的人任勞任怨，而如今的職場新人完全不能被批評，也不能被罵。「如果職場新人保持這樣的心態，我根本就看不到他們未來會有多大的成就。」

她的貼文引起網友的熱議，多數網友對她的言論表示認同，並在留言區提出看法。

多數網友說，職場有職場的規矩，身為上司不應遷就職場新人。

一名網友就說，「職場上，對錯是非就應該明明白白的被理清，既然是拿了薪水辦事，就得一起承擔成功和失敗，而不是自己犯的錯，還得上司幫忙收拾殘局。」

另一名網友則說，「對員工嚴厲的監督本來就是天經地義的事情，難道犯錯了也不能接受指責嗎？」

文章授權轉載自「8視界新聞網」

馬來西亞 主管 職場 新人 TikTok

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