誘殺補教師「分屍裝行李箱」 南韓冷血女被逮竟稱：我想殺人

南韓釜山一名23歲女子假扮學生家長接近一名補習班女老師，伺機將她殺害，隨後分屍裝進行李箱，棄置在森林中。她落網後冷血地說，她這麼做純粹因為「我想殺人」。

《8視界新聞網》根據韓媒《世界日報》和《今日新聞》報導，南韓警方透露，鄭有情（音譯）透過線上輔導的手機應用程序，鎖定就讀名校且身材瘦小的同齡補習老師為目標。

她一開始假裝自己是一名中學生的家長，之後還買了二手校服假扮成學生跟受害者見面。

鄭有情在5月26日下午5點多來到受害者家中，持武器將對方殺害後，當場將她分屍，之後再回家取行李箱，將屍塊裝入裡頭。

南韓警方也透露，鄭有情身材矮小，身高不到150公分，且戴著眼鏡，一副乖乖女的樣子，扮起學生來，很難在第一時間被識破。

監視器畫面顯示，鄭有情拖著裝有屍體的行李箱離開案發現場時，腳步輕盈地走在人行道上，之後上了一輛計程車，來到平時散步的森林棄屍。

計程車司機因發現行李箱有血跡，覺得鄭有情形跡可疑，於是決定報警。

根據近日南韓警方的調查，鄭有情對犯罪事實供認不諱，甚至坦言她這麼做是因為「我想殺人」。

高中畢業至今啃老與外界斷絕來往

根據《中央日報》和《朝鮮日報》報導，鄭有情自高中畢業後，沒有繼續升學，也沒有踏入職場，完全與外界斷絕聯繫，這五年來都在家裡啃老，依賴祖父撫養。

警方調查顯示，鄭有情閒暇時會閱讀和觀看犯罪相關的書籍和網路影片，還會在手機搜尋「殺人」、「無屍體殺人」等關鍵詞。

鄭有情的祖父在接受韓媒MBC News訪問時羞愧表示，將孫女養成這副德行是他的過錯，並向受害者家屬道歉。

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