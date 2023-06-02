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晚餐煮粥竟成「劇毒料理」！非洲一家15人離奇亡 當局曝原因

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晚餐煮粥竟成「劇毒料理」！非洲一家15人離奇亡 當局曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
非洲一個有21人的大家庭，晚餐自煮「穀物粥」，不料飯後感到身體不適，18人紛紛送醫，其中15人經搶救後仍不治。示意圖/ingimage
非洲一個有21人的大家庭，晚餐自煮「穀物粥」，不料飯後感到身體不適，18人紛紛送醫，其中15人經搶救後仍不治。示意圖/ingimage

非洲南部的納米比亞（Namibia）發生一起悲劇事件，一個有21人的貧困家庭，自己煮「穀物粥」當晚餐，沒想到吃飽後卻感到身體不適，其中15人經搶救後仍不治。

根據每日郵報報導，事發在該國西北部的東卡萬戈區某村莊，受害家庭一共有21人，其中18名年齡介於2歲至33歲間的成員，在食用毒粥後接連病倒。

納米比亞衛生部也證實5月27日接獲通報，受害者呈現食物中毒症狀，截至5月31日已有15人死亡，其餘患者仍在醫院急救中。

對此當局推測，疑似是因受害家庭把在地穀物珍珠粟（pearl millet mahangu）及啤酒發酵殘渣煮成粥，而在烹煮過程中產生毒性，才釀成這起食物中毒悲劇。

警方發言人希克萬比（Kauna Shikwambi）則表示，這是納米比亞受害人數最多的單次食物中毒事件，目前有關單位已介入調查，同時等待法醫相驗及實驗室檢測結果出爐。

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中毒 非洲

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