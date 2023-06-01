新加坡公司模仿「魷魚遊戲」！員工一路破關 爽抱回42萬激動下跪

一名在新加坡公司工作的外籍員工出席公司的年度晚宴活動，參與了模仿電視劇「魷魚遊戲」的有獎遊戲，贏得了1萬8888元（新加坡幣，約新台幣42萬元）頭獎，讓他頓時喜出望外，當場對公司老闆行跪禮。他也說，將會用這筆錢在印度家鄉買地建屋，一圓畢生夢想。

《8視界新聞網》根據新傳媒英語新聞網TODAY報導，42歲的外籍員工阿魯穆甘（Selvam Arumugam）於5月26日參加公司年度晚宴上所主辦的「魷魚遊戲」，成功過關斬將擊敗其他參賽者，最終獲得這筆獎金。

遊戲就像該電視劇一樣，參與的玩家必須在一些比賽中擊敗對方，包括家喻戶曉的「123木頭人」遊戲。

阿魯穆甘是Pollisum Engineering公司隨機挑選參加遊戲的35名員工之一。根據公司所發出的公告，阿魯穆甘憑藉自己的決心和毅力，成功贏得了所有比賽。

當這位3個孩子的父親在得知自己是大獎得主時，顯然激動不已。TikTok用戶「emceebotakkai」分享的影片也顯示，當司儀念出阿魯穆甘的名字時，情緒激動的他當場向公司董事經理和集團總裁行下跪行摸腳禮。

他獲得現金花束，並當場流下喜悅的淚水。所獲得的1萬8888元（新加坡幣）獎金，相等於阿魯穆甘一年半的工資。

有了這筆意外之財，阿魯穆甘計劃在印度購買一塊土地，並搭建房子，讓他進一步實現為親人提供一個穩定和安全家園的畢生夢想。

根據公司公告，阿魯穆甘來自一個貧困的村莊，需要照顧17名家庭成員，包括他的妻子、3個孩子以及已故哥哥的家人。

據了解，這家公司在這次晚宴中，一共發出了總價值10萬元（新加坡幣，約新台幣227萬元）的獎金。

新加坡一些公司近期因大手筆獎勵員工而受到了關注，當中就包括餐飲公司樂天餐飲集團（Paradise Group），該公司今年3月因為給旗下330名員工派發了勞力士名錶、金條等大獎，獲得媒體爭相報導。

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