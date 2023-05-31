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空襲警報響...首爾公務員喊「自己上網查」 台灣妞聽傻：沒危機意識

聯合新聞網／ 綜合報導
北韓太空事務機關清晨6時許，在平安北道鐵山郡以新型衛星運載火箭千里馬1號（Cheollima-1）發射一枚軍事偵察衛星。 圖／歐新社
北韓太空事務機關清晨6時許，在平安北道鐵山郡以新型衛星運載火箭千里馬1號（Cheollima-1）發射一枚軍事偵察衛星。 圖／歐新社

時隔7年，北韓在當地時間31日早上6時許發射一枚航太器，然而就在發射拋射體後不久，南韓短暫地錯發疏散警報，導致空襲警報響徹首爾市中心，嚇壞不少市民。網紅「台灣妞韓國媳」也在臉書粉絲專頁分享整起驚魂記，還原社區公所誇張的應對措施，讓她直呼沒有危機意識。

居住在南韓12年的台灣妞表示，就在今天早上，首爾松坡區（一個位於首爾右下角的行政區）真實地響起了空襲警報，當下一臉疑惑地想「是有人屁股壓到嗎？」接著便收到總統發令避難簡訊，請首爾所有居民避難，並以老弱婦孺為優先，讓從沒遇過這樣狀況的她當場嚇壞。

再來，區域大型廣播器講話了。「但看來他也過的太安逸」台灣妞說道，由於設施可能太過老舊，廣播的內容全都黏在一起，聽不太懂，因此她立即上網、開電視看新聞，報導指出周圍國家只能確定北韓發射了一個飛行物，還在懷疑是否為導彈、軍事衛星等等。

就在此時，社區廣播接連響起，內容表示所有居民都打到管理所，詢問剛剛的廣播是什麼，另一頭卻放送通知「請居民各自查看電視新聞」。接著警報簡訊又來了，指出「空襲警報為誤發」、「導彈警報已解除，請大家恢復日常生活」。

對此，台灣妞直言，以這次狀況看起來，如果北韓真的往松坡發射飛彈，「我們這區死定了！」也批評當地公務員頒布、疏導能力超低，還要居民自己上網查跟看電視。貼文一出，旅韓網友們也紛紛留言報告狀況，「我也在松坡，真的是完全聽不懂的廣播」、「一大早被驚醒，完全不知道發生什麼事」、「我們家一秒關掉繼續睡，毫無危機意識」。

首爾 南韓 北韓 公務員

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