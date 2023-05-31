出席葬禮也想色色！8分之1的男性攜保險套「以防萬一」 專家揭原因

對部分人來說，葬禮結束後來一場「親密連結」似乎也是不可或缺的環節。據外媒報導，美國一間保險套公司的一項調查顯示，八分之一的男性坦承，為了「以防萬一」，出席葬禮時會攜帶保險套。

根據《每日郵報》報導，美國一間保險套公司Trojan訪談2千名18歲至35歲的成人，調查指出，八分之一的男性承認出席葬禮時，為了「以防萬一」，會攜帶保險套。

報導指出，該調查結果乍聽之下令人震驚，但據臨床性學家兼性教育工作者派帝·布里頓 (Patti Britton) 的說法，悲傷似乎能激活性欲。派帝表示，當與親近的人分離時，人們因失去親密感而覺得悲傷，而性愛會釋放「快樂荷爾蒙」腦內啡，能夠改善情緒。「這就是我們的性欲開始發揮作用的原因」，派帝接受《MEL》雜誌訪問時說道，「這真的是為了填補空虛感，無論是在字面上或是比喻上」。

該調查結果也顯示，77%的受訪者認為男女雙方應平等承擔避孕的責任。而不論男女，皆傾向採用保險套作為避孕方式，78%的男性表示，為了不讓伴侶在避孕方面感到有壓力，他們更傾向使用保險套；52%女性希望伴侶戴保險套，而非服用避孕藥。另，有65%的受訪者在第一次約會時會攜帶保險套。而約四分之一的千禧世代會在出席高中同學會時攜帶保險套。