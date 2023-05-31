不爽被提離婚！29歲女飛到新加坡埋伏 朝丈夫身上潑熱水被逮

印尼一名婦女不滿住在新加坡的丈夫要跟她離婚，悄悄來到新加坡，埋伏在他家附近向他潑熱水，造成二級燒傷。

29歲的Rahimah Nisva承認一起蓄意傷人罪，30日被判入獄八個月。

《8視界新聞網》根據新傳媒英文新聞網CNA報導，被告住在印尼巴淡島，2019年和24歲的馬來西亞籍丈夫在那裡登記結婚，今年1月剛剛生下一個女兒。

但是，兩人的婚姻早在去年12月已經觸礁，被告的丈夫覺得她佔有欲太強，今年3月到巴淡島時向她提出離婚。當時，被告沒有表現出不愉快，丈夫隔天回到新加坡。

但是，就在今年3月22日，被告約了同事陪她到新加坡旅遊，然後告訴同事她得跟丈夫見面拿一些文件。

被告隨後換上一身黑色連身裙，戴上只露出雙眼的頭飾，到丈夫住家附近熟悉環境，隔天早上帶著裝滿熱水的水壺出門，說是要在回巴淡島之前再跟丈夫見一次面。

她隨後埋伏在丈夫家附近另一棟大樓的樓梯間，趁他在門外穿鞋時衝向他，往他背上潑熱水，隨後逃之夭夭。

丈夫的家人隨後報警，當地警察在被告和同事坐船回巴淡島時攔截了那艘船，將她逮捕。

被告的丈夫則因二級燒傷而送院，頸項到右手臂都有傷，因此放了16天病假。

法庭文件上並沒有提到兩人是否已經離婚，但被告表示想要跟丈夫復合。

根據當地的法律，使用發熱物體蓄意傷人的最高刑罰是監禁長達七年外加罰款。由於被告是女性，她不會被判鞭刑，但因受害者跟她關係親密，刑罰可被加倍。

文章授權轉載自「8視界新聞網」