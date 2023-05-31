快訊

台男遊泰卻遭下藥「綁至緬甸」 跳樓逃脫慘摔癱…刑事局營救中

2023年最佳航空公司排名出爐！長榮第8、冠軍是「這一家」

首位女院長誕生！總統特任「江國慶國賠案庭長」高孟焄接掌最高法院

不爽被提離婚！29歲女飛到新加坡埋伏 朝丈夫身上潑熱水被逮

8視界／ 8視界
印尼一名婦女不滿住在新加坡的丈夫要跟她離婚，悄悄來到新加坡，埋伏在他家附近向他潑熱水。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
印尼一名婦女不滿住在新加坡的丈夫要跟她離婚，悄悄來到新加坡，埋伏在他家附近向他潑熱水。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

印尼一名婦女不滿住在新加坡丈夫要跟她離婚，悄悄來到新加坡，埋伏在他家附近向他潑熱水，造成二級燒傷。

29歲的Rahimah Nisva承認一起蓄意傷人罪，30日被判入獄八個月。

《8視界新聞網》根據新傳媒英文新聞網CNA報導，被告住在印尼巴淡島，2019年和24歲的馬來西亞籍丈夫在那裡登記結婚，今年1月剛剛生下一個女兒。

但是，兩人的婚姻早在去年12月已經觸礁，被告的丈夫覺得她佔有欲太強，今年3月到巴淡島時向她提出離婚。當時，被告沒有表現出不愉快，丈夫隔天回到新加坡。

但是，就在今年3月22日，被告約了同事陪她到新加坡旅遊，然後告訴同事她得跟丈夫見面拿一些文件。

被告隨後換上一身黑色連身裙，戴上只露出雙眼的頭飾，到丈夫住家附近熟悉環境，隔天早上帶著裝滿熱水的水壺出門，說是要在回巴淡島之前再跟丈夫見一次面。

她隨後埋伏在丈夫家附近另一棟大樓的樓梯間，趁他在門外穿鞋時衝向他，往他背上潑熱水，隨後逃之夭夭。

丈夫的家人隨後報警，當地警察在被告和同事坐船回巴淡島時攔截了那艘船，將她逮捕。

被告的丈夫則因二級燒傷而送院，頸項到右手臂都有傷，因此放了16天病假。

法庭文件上並沒有提到兩人是否已經離婚，但被告表示想要跟丈夫復合。

根據當地的法律，使用發熱物體蓄意傷人的最高刑罰是監禁長達七年外加罰款。由於被告是女性，她不會被判鞭刑，但因受害者跟她關係親密，刑罰可被加倍。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

印尼 新加坡 結婚 離婚 丈夫 婚姻 警察

延伸閱讀

藍芽耳機沒接上 他搭機「近距離接觸」奧斯卡影后誤播1歌曲直呼：超尷尬

日本星巴克「隱藏菜單」曝光 老饕喝了大推：超乎預期的美味

印度官員弄掉3.7萬元手機「下令抽乾水庫」 當局出手開罰了

超狂人情味！外國記者在台灣弄丟錢包 突收陌生通知「10分鐘速找回」

相關新聞

印度官員弄掉3.7萬元手機「下令抽乾水庫」 當局出手開罰了

印度一位地方官員日前因指示把水庫抽乾以找回掉下去的手機而遭到停職處分，並且成了各國的頭條新聞人物。BBC報導，他已經被當...

希臘火車對撞事故調查報告：全面腐爛的鐵路系統沉痾

希臘史上傷亡最慘重的鐵路事故調查報告出爐，報告內容詳述希臘鐵路系統從基本設備、行車制度、教育訓練以及安全意識皆出現嚴重缺失，然而卻迴避追究希臘政府在其中的責任——在管理不善、人謀不臧、民營化後執行車路分離，結果導致責任歸屬混亂之下，希臘鐵路無論是硬體設施或是安全系統，都遙遙落後歐洲各國，即使歐盟等國際組織援助鉅額鐵路升級預算，卻也挽救不了失敗的管理與營運所帶來的僵局；5月21日落幕的希臘大選結果，執政黨依舊勝出，希臘鐵路安全則依舊陷於一片黑暗。

不爽被提離婚！29歲女飛到新加坡埋伏 朝丈夫身上潑熱水被逮

印尼一名婦女不滿住在新加坡的丈夫要跟她離婚，悄悄來到新加坡，埋伏在他家附近向他潑熱水，造成二級燒傷...

印尼15歲少女遭11人性侵 警察、老師和村長都對她伸狼爪

印尼中蘇拉威西省發生一起未成年性侵案，一名15歲女子從去年4月至今年1月遭到11名男子性侵，犯案男子包括村長、老師和一名...

「這國家」私宅價、租金 亞太45城市最貴！擁屋比卻達近90％

一項最新研究指出，新加坡私人住宅的價格和租金超越香港，是亞太45個主要城市之中最貴。儘管如此，由於新加坡政府組屋更可以負...

義大利少子化嚴重 5年內恐關1200校

義大利少子化嚴重，過去10年幼兒園和小學共有2600所停辦，未來5年至少將有1200所學校關閉。官員認為必須修改班級人數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦