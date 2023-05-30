美國速食店女經理受困冷凍室 用力敲門「雙手染血」慘被凍死
美國路易斯安那州一家連鎖速食店的女經理被困冷凍室裡，她死前曾掙扎求助，雙手用力擊打冷凍室的門，直到流滿鮮血，最後被同樣在速食店工作的兒子發現，卻已凍死在冷凍室內。
《8視界新聞網》根據《紐約時報》報導，死者是育有四名孩子的63歲寡婦阮黎（Nguyet Le），她生前在新伊比利亞（New Iberia）的速食店Arby's擔任代理經理一職。原本在休斯頓店面任職總經理的她，是暫時被調到這家分店工作。
她在5月11日不知為何被困在冷凍室，直到被同樣在那裡工作的兒子發現時，她已經死亡。
報導引述法庭文件說，阮黎死於體溫過低。
死者家屬決定起訴公司，他們的代表律師斯克拉貝內克（Skrabanek）表示，根據警方報告，死者的死狀相當恐怖。「她的雙手因敲打冷凍室的門，滿是鮮血，門上也沾染了大片血跡，她則是臉朝下，身體呈胎兒姿勢倒在地上。」
據芝加哥新聞WGN-TV報導，死者家庭起訴Arby's的部分原因也是因為該公司對他們的詢問不聞不問。
斯克拉貝內克（Skrabanek）說，冷凍室的門閂早已損壞，雖然這個問題已經出現，但是卻被管理層忽視了。
有前公司職員透露，這個門閂問題在去年8月已經出現。
🔴 Arby’s manager Nguyet Le who froze to death in freezer was widowed mom of four: report https://t.co/Cz70IJbXVv pic.twitter.com/sEFb74d2oC— Pierre F. Lherisson (@P_F_Lherisson_) 2023年5月28日
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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