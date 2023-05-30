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兩根煙蒂助破30年懸案！美國男性侵殺害少女 被判坐牢近46年

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警方靠DNA追蹤助破30年懸案，美國男性侵一名少女被判入獄近46年。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
警方靠DNA追蹤助破30年懸案，美國男性侵一名少女被判入獄近46年。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

美國西雅圖一名少女在校園內被性侵殺害，案件將近30年未破，最後因為兩根煙而水落石出，而兇手如今終於被判坐牢近46年。

《8視界新聞網》根據當地媒體KIRO7新聞報導，帕特里克·萊昂·尼古拉斯（Patrick Leon Nicholas）25日因在1991年犯下的謀殺罪被判坐牢548個月。

這起案件發生於1991年12月14日，當時19歲的受害者莎拉·亞伯勒（Sarah Yarborough）在一所高中內被性侵後殺害。

亞伯勒的弟弟說，「我記得通過電話聽到父親悲痛的聲音，告訴我姐姐死了。我記得那時我躺在床上，聽到房里傳來的哭聲。」

亞伯勒事發當天從家裡出發到一所高中參加舞蹈比賽，她的車子被發現在學校的停車場，屍體在校園網球場附近被發現。

根據《西雅圖時報》報導，警方在2019年通過對比兩根煙蒂上的去氧核糖核酸（DNA）和犯罪現場留下的去氧核糖核酸樣本，追蹤到尼古拉斯，將他繩之以法。

亞伯勒的母親說，「我們過去30年都在想是否會有人被逮捕。」

今年5月10日，尼古拉斯被控性動機謀殺。

尼古拉斯並不是初犯，他在1983年曾因為性侵罪成被判坐牢十年，但在三年多後就被釋放。

當時那起案件的受害者安妮·克羅尼（Anne Croney）在庭上指出，受害前尼古拉斯已兩次犯下性侵罪，「為什麼允許一名重犯可以服刑不到一半的時間就被釋放？」

她說，尼古拉斯當時通過車窗將一把刀子放到她的脖子，要她脫光衣服。

「我用盡全力逃跑，跳進河裡用力游泳，直到不行為止。」

亞伯勒的母親也說，如果尼古拉斯還在坐牢，就不會殺害女兒。

亞伯勒的家人表示，無論做什麼也無法把亞伯勒帶回來，消除他們的痛苦，但至少知道尼古拉斯不會再傷害任何人，讓他們得到一絲安慰。

法庭也判定尼古拉斯必須賠償亞伯勒的家人，金額將在之後決定。

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文章授權轉載自「8視界新聞網」

美國 性侵 DNA

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