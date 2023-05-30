超狂人情味！外國記者在台灣弄丟錢包 突收陌生通知「10分鐘速找回」

許多人介紹台灣時，會以「最美的風景是人」這句話來形容，不少外國人來台也被「濃厚的人情味」深深感動。日前，一名旅居台灣的外國記者在觀光景點弄丟錢包，本還想著該怎麼處理後續的她卻突然收到「陌生通知」，一名熱情的台灣人主動聯繫為她送回失物，且前後才經過不到10分鐘的時間，暖心的經歷也讓該記者驚艷不已。

旅居台灣的美國籍自由記者赫爾（Erin Hale）28日在推特發文表示，她在台灣某個熱鬧的旅遊景點不小心搞丟了錢包，沒想到自發現後才經過不到10分鐘的時間，她立刻收到一個陌生人的臉書好友邀情，一名台灣人拾獲錢包後透過臉書與她聯繫，隨後將遺失的錢包交還給赫爾，令她相當驚訝。

感受到台灣滿滿的人情味，讓赫爾忍不住驚呼，「哇，台灣！（Wow taiwan）」。該推文也被分享到臉書社團「割蘿蔔外電譯站」，台灣網友紛紛留言表示「台灣人：First time？」、「能找到FB也蠻厲害的」、「剛也用FB搜了一下，她用本名當帳號居住地台北市，大概是用證件找名字」，也有人開玩笑稱「在台灣會被偷的只有吃的和安全帽」、「台灣人什麼都不偷，只偷食物」、「好吃的便當可能就不一定了」。

部分台灣人也分享類似經驗，「我也做過一樣的事情，對方還是個印度人」、「朋友的iPhone14在我們集合的時候不小心丟在位置上，過了近2個小時發現後，趕去現場找都找不到，問學校警衛也置之不理。之後又回去找，就在地上，一位好心人將手機放置在霧面的夾鏈袋內」。

赫爾得知自己的故事在台灣社群引發討論後，也害羞的自嘲「我這個笨蛋上了台灣的新聞」，甚至在推特的個人簡介上寫下「粗心的外國人」。