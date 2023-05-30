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25歲女陷高薪求職陷阱 「遭禁錮、性侵」恐怖37天生不如死

香港01／ 布萊恩／報導
馬來西亞一名25歲女子就墮入「高薪招聘」騙案，逃跑不果遭人蛇集團囚禁、強姦、熱鐵烙膚，在海外度過恐怖的37天。示意圖。圖／本報資料照片
馬來西亞一名25歲女子就墮入「高薪招聘」騙案，逃跑不果遭人蛇集團囚禁、強姦、熱鐵烙膚，在海外度過恐怖的37天。示意圖。圖／本報資料照片

求職騙案時有發生，標榜「輕鬆高薪」的「筍工」更要小心留神！馬來西亞一名25歲女子就墮入「高薪招聘」騙案，逃跑不果遭人蛇集團禁錮、強姦、熱鐵烙膚，在海外度過恐怖的37天，最終她再次趁夜出逃，幸運地被軍隊救下後安全回國，脫離「地獄」。

綜合當地媒體報導，馬來西亞25歲女子莉娜（化名）早前在新加坡工作，卻因新冠肺炎疫情失業，被迫返回大馬找工作。其間「友人」介紹她一份月薪高達數萬令吉工作，還未包括佣金，讓莉娜非常高興，遂答應「友人」應聘。

莉娜憶述，成功通過面試後，她被「友人」告知需要到一個國家，所有住宿、機票和簽證費用都由公司承擔，於是她欣然接受這份工作，沒想到卻一步步走入「噩夢」。

莉娜表示，她飛抵有關國家後，培訓首日就察覺不對勁，發現行蹤好像被監視，而且自己什麼也做不了，連上廁所都需要徵求上司同意，且幾乎不被允許休息，要沒日沒夜地工作。莉娜忍受不了，第一天就想逃跑，然而逃跑決定讓事情變得非常糟糕，「我被發現了，被關在滿是老鼠的黑屋子裏長達兩天，其間只給了米飯和肉汁」。

莉娜指出，她找信任同事求助，不料對方竟是上司同夥，令逃跑念頭暴露，隨之而來的是無盡折磨，還被強姦、毆打、熱鐵烙膚。

在園區待了「生不如死」的37天後，莉娜決定趁夜晚無人注意時出逃，幸運的是，今次她遇到同樣正在逃跑的另一名友人，2人最終被軍隊救下安全回國，結束了「地獄」之旅。

逃離「魔掌」的莉娜猶有餘悸，提醒其他人要小心求職陷阱，「我奉勸大家不要輕信社交媒體的招工信息，更要勤於調查公司背景，否則就很可能沒有回頭路了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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