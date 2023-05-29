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逾期96年才歸還⋯圖書館見殘破不堪書體愣了 積欠5.2萬元罰款1原因免還

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名男子歸還逾期96年的舊書，積欠超過1,700美元的鉅額罰款也因圖書館停收罰款而無需繳納。示意圖／ingimage
美國一名男子歸還逾期96年的舊書，積欠超過1,700美元的鉅額罰款也因圖書館停收罰款而無需繳納。示意圖／ingimage

美國加州聖赫勒拿公共圖書館（St. Helena Public Library）日前收到一本逾期96年才歸還的舊書，書體早已殘破不堪，而這本書累積下來的驚人罰款高達1,700美元（約台幣5.2萬元），也因圖書館早已取消收取罰款的規定而無需繳納。

根據《華盛頓郵報》報導，美國一名75歲男子吉姆（Jim Perry）日前在家中掃除時，發現亡妻留下的盒子裡放著一本借閱來的《美國家族史》（A Family History of the United States），除了這本書的外觀殘破不堪，他也未發現其他特別之處，只是想著要把書歸還給圖書館。

未料，經過圖書館館長克里斯（Chris Kreiden）檢查後驚呼「這絕對是我看過最古老的書籍」，這本書登記是在1927年出借，相當於逾期超過96年，而借書人則是吉姆老婆的祖父，岳祖父當時似乎想利用這本書來教導2名年幼的孫女有關美國的知識。

克里斯檢查這本書時意外發現，書冊內頁寫著歸還日期為1927年2月21日，「可借閱2週，逾期罰款為1天5美分」，已逾期96年的罰款早已累積超過1,700美元，所幸圖書館已自2019年停收逾期罰款，因此積欠的大筆款項無需償還。

這本書的外觀嚴重破損，書頁外側裝訂的皮革早已損毀，書冊也隨之分解開來；而這本「歷史悠久」的《美國家族史》如今被收藏在圖書館入口處的陳列櫃中，未來也可能會被收進檔案庫或交由當地歷史學會加以保存。

圖書館 華盛頓郵報

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