逾期96年才歸還⋯圖書館見殘破不堪書體愣了 積欠5.2萬元罰款1原因免還

𝐎𝐯𝐞𝐫𝐝𝐮𝐞 𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐧𝐞𝐚𝐫𝐥𝐲 𝟏𝟎𝟎 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬



The book, "A History of the United States" by Benson Lossing, returned at the St. Helena Public Library in California



📸: @TayfunCoskunn



See more https://t.co/08ItcgA2My pic.twitter.com/RUBIPDKqGX