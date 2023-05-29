全球疫情已過 長新冠仍無解方

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

與新冠肺炎的戰爭劃下句點？針對世界衛生組織日前宣布，新冠肺炎不再是「全球衛生緊急事件」，專家認為，世衛是出於經濟考量，才宣布終止聲明，但新冠肺炎仍持續變種，加上長新冠的問題，他們呼籲醫療衛生組織仍應投入疫苗研究，民眾也應進行自我防疫。

「長新冠」是指民眾感染新冠肺炎後，持續至少四個星期之久的症狀，常見的症狀包括，長期疲倦、呼吸急促、體重減輕與肌肉痠痛等，嚴重可能出現腦霧（注意力與記憶力下降）、睡眠障礙或認知障礙等狀況。

長新冠患者逾6千萬

《衛報》報導，根據統計，全世界有超過6億人次感染新冠肺炎，更有6500萬人出現「長新冠」後遺症，且此數字未來還會持續成長，目前仍缺乏有效的治療方式。

長新冠的症狀因人而異，多數人在一段時間後，都能恢復原本的狀態，但少數人卻出現嚴重症狀，甚至需要進行肺臟移植手術。英國針對住院患者的研究指出，長新冠患者出院一年之後，僅有不到三成的患者回報完全康復。

治療方法仍待研究

耶魯大學免疫學教授岩崎明子指出，「長新冠」是相當攏統的術語，包含了多種不同的疾病，病因也不盡相同，導致釐清長新冠的成因與找到治療方式，變得相當困難。她說，目前她的團隊已開始臨床試驗，讓長新冠患者接受口服抗病毒藥物「Paxlovid」的治療，研究是否會能夠根除新冠肺炎。

她認為，因為出於對經濟等方面考量，所以世界衛生組織選擇宣布新冠肺炎不再是「全球衛生緊急事件」，但社會必須認知到新冠疫情尚未告終，該病毒將與國際共存，所以追蹤病毒新變種、疫苗技術與長新冠研究，仍不可或缺。

《美國國家衛生院》指出，美國國家衛生院正透過產官學合作的大型研究計畫，梳理長新冠患者的症狀，並針對症狀建立評分系統。RECOVER Clinical Science Core首席研究員哈維茲表示，目前這項研究旨在定義「長新冠的症狀」，未來可以作為治療設計的基石。

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