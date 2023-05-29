快訊

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！第一名錢財來自「四面八方」運勢超強

銷售目標未破千！豐田發展電動車腳步慢 究竟為哪樁？

台灣行人地獄 為何我們步步驚心

全球疫情已過 長新冠仍無解方

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
專家認為，新冠肺炎持續變種，加上長新冠，醫療衛生組織應持續投入疫苗研究，民眾也應進行自行防疫。 (Photo courtesy of Xavier Donat)
專家認為，新冠肺炎持續變種，加上長新冠，醫療衛生組織應持續投入疫苗研究，民眾也應進行自行防疫。 (Photo courtesy of Xavier Donat)

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

新冠肺炎的戰爭劃下句點？針對世界衛生組織日前宣布，新冠肺炎不再是「全球衛生緊急事件」，專家認為，世衛是出於經濟考量，才宣布終止聲明，但新冠肺炎仍持續變種，加上長新冠的問題，他們呼籲醫療衛生組織仍應投入疫苗研究，民眾也應進行自我防疫。

「長新冠」是指民眾感染新冠肺炎後，持續至少四個星期之久的症狀，常見的症狀包括，長期疲倦、呼吸急促、體重減輕與肌肉痠痛等，嚴重可能出現腦霧（注意力與記憶力下降）、睡眠障礙或認知障礙等狀況。

長新冠患者逾6千萬

衛報》報導，根據統計，全世界有超過6億人次感染新冠肺炎，更有6500萬人出現「長新冠」後遺症，且此數字未來還會持續成長，目前仍缺乏有效的治療方式。

長新冠的症狀因人而異，多數人在一段時間後，都能恢復原本的狀態，但少數人卻出現嚴重症狀，甚至需要進行肺臟移植手術。英國針對住院患者的研究指出，長新冠患者出院一年之後，僅有不到三成的患者回報完全康復。

治療方法仍待研究

耶魯大學免疫學教授岩崎明子指出，「長新冠」是相當攏統的術語，包含了多種不同的疾病，病因也不盡相同，導致釐清長新冠的成因與找到治療方式，變得相當困難。她說，目前她的團隊已開始臨床試驗，讓長新冠患者接受口服抗病毒藥物「Paxlovid」的治療，研究是否會能夠根除新冠肺炎。

她認為，因為出於對經濟等方面考量，所以世界衛生組織選擇宣布新冠肺炎不再是「全球衛生緊急事件」，但社會必須認知到新冠疫情尚未告終，該病毒將與國際共存，所以追蹤病毒新變種、疫苗技術與長新冠研究，仍不可或缺。

美國國家衛生院》指出，美國國家衛生院正透過產官學合作的大型研究計畫，梳理長新冠患者的症狀，並針對症狀建立評分系統。RECOVER Clinical Science Core首席研究員哈維茲表示，目前這項研究旨在定義「長新冠的症狀」，未來可以作為治療設計的基石。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 長新冠

延伸閱讀

張祖詒享嵩壽105歲 留政經風采歸主懷

政府力推不孕治療 夫妻都要接受檢查

新冠第四波爆發 醫曝確診數一路上升「診所每天被擠爆」

青年就業意願低！ 勞動部：覓高薪產業

相關新聞

日本電車絕對不容出錯？失去餘裕的極限鐵路人

龐大的鐵路系統是由鐵道員、由乘客、由運輸工具、由鐵路本身所結合建構的動態系統，由《軌道：福知山線出軌事故，改變JR西日本的奮鬥》（以下簡稱《軌道》）和《準點發車：日本鐵路為什麼是世界上最準確的？》（以下簡稱《準點》）兩本書，讀者認知這個超巨大組織是由無數細密環節組成，進而理解鐵路系統的脆弱性。在看見鐵路系統的全貌之後，或許該思考的是：在追求安全與準點的路途上，「人的因素」是否過多的被忽略？提供更多安全保障的「餘裕」，是否在公司效率至上的思維中被犧牲？

市川猿之助的悲劇：日本歌舞伎的華麗與哀愁

日本知名的歌舞伎明星——四代目市川猿之助——在5月18日的一家三人自殺事件後，猿之助目前已轉送醫院療養，近期已由警方針對事件進行調查詢問。目前除了由猿之助親口證實尋短的意圖外，關於實行的動機和細節，尚未有警方調查結果的進一步證實。外界揣測是否與醜聞報導有關，目前也只有演藝公司的簡短回應「報導並非事實」。

詭異！威尼斯運河染成「螢光綠」警方緊急展開調查

義大利威尼斯（Venice）的運河景色世界馳名，每年吸引大量觀光客前往朝聖，不過28日運河部分區域竟變成「詭異螢光綠」，...

墨爾本驚傳超淺層有感地震！深度僅3公里 專家：120年來「最大地震」

澳洲墨爾本部分地區28日深夜遭到3.8級地震襲擊，甚至有房屋嘎嘎作響、讓成千上萬民眾驚醒，地震學家更表示「這是墨爾本超過...

全球疫情已過 長新冠仍無解方

與新冠肺炎的戰爭劃下句點？針對世界衛生組織日前宣布，新冠肺炎不再是「全球衛生緊急事件」，專家認為，世衛是出於經濟考量，才宣布終止聲明，但新冠肺炎仍持續變種，加上長新冠的問題，他們呼籲醫療衛生組織仍應投入疫苗研究，民眾也應進行自我防疫。

母女吃海底撈只收24元？ 職員打錯單慘了 超誠實舉動獲全網讚爆！

真是誠實的顧客！新加坡1對母女日前到海底撈用餐，共消費105元新幣（約新台幣2419元），不過因為職員失誤，將帳單錯誤打成1.05元新幣（約新台幣24元），但她們發現有錯後並沒有「得過且過」，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦