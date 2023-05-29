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母女吃海底撈只收24元？ 職員打錯單慘了 超誠實舉動獲全網讚爆！

香港01／ 撰文：桃樂斯
海底撈火鍋。（路透）
海底撈火鍋。（路透）

真是誠實的顧客！新加坡1對母女日前到海底撈用餐，共消費105元新幣（約新台幣2419元），不過因為職員失誤，將帳單錯誤打成1.05元新幣（約新台幣24元），但她們發現有錯後並沒有「得過且過」，反而選擇回到店內付款，行徑獲網友們大讚誠實，更有人直言「對人性重拾信心」。

該名女顧客在Tiktok上傳1條短片，表示和母親之前到海底撈用餐，結帳時帳單顯示為105元新幣（約新台幣2419元），當時選擇用信用卡付款，隨後便離開店舖。不料之後卻發現，信用卡帳單竟顯示為1.05元新幣（約新台幣24元），當中相差了新台幣近2395元，猶如吃了免費餐。

最初她們還猶豫要不要返回將餘額付清，擔心是信用卡技術失誤，沒有在銀行轉帳帳單顯示，但最後因擔憂負責結帳的員工會因此被責罰，所以決定返回店內，跟店員講述帳單錯誤事宜。

原po表示，店員看見她回來把餘額結清，即時鬆一口氣稱「幸好妳回來，否則這筆錢將從我的薪水扣除」，而且對方當時是使用同事帳號處理付款，其失誤亦差點連累同事。店方其後為向片主表達謝意，更為她送上一張優惠券，歡迎她再次光顧。

不少網友紛紛讚揚原po誠實，並直言「對人性重拾信心」；不過亦有留言坦承，要是發生在他身上，並不會如原po般回到店舖結清餘額，因此母女的行為獲眾人激讚。

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文章授權轉載自《香港01》

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